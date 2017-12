Überblick: Silvester in Frankfurt: Partytipps zum Jahreswechsel

Noch unentschlossen, wo Ihr ins neue Jahr hineinfeiern wollt? Wir haben für Euch einige Partys in Frankfurt zusammengetragen, da wird für jeden Geschmack etwas dabei sein.

Jedes Jahr stellt sich für viele spontane Nachteulen die Frage: Was mache ich an Silvester? Wir haben für Euch einige Partys in Frankfurt rausgesucht, bei denen man optimal ins neue Jahr hotten kann. Von Indie über Classics bis hin zu House und Techno, es ist für jeden Geschmack etwas dabei. Los geht es!

House und Techno

Im AMP legen Ata Aziesch und Haguenau elektronische Tanzmusik auf. Freier Eintritt die ganze Nacht!

Das Tanzhaus West steht für vielseitige elektronische Musik, die im Rahmen der großen Silvesterparty von mehr als einem Dutzend DJs dargeboten wird. Der Eintritt kostet 25,- Euro.

Lust auf ein Kabinett der Kuriositäten? Im Atelierfrankfurt geht es ziemlich rund. Euch erwarten diverse Spielarten elektronischer Musik, Performances, Lichtinstallationen, Artisten, Massagen, Essen, und so manche Überraschung. Dresscode: Kurios.

Klein, aber oho. In der Bar Pracht im Bahnhofsviertel wird der Jahreswechsel ausgiebig gefeiert. Der Eintritt ist frei.



Mixed/Hits

Ein buntes Programm wird im Orange Peel geboten. Hier können Feierwütige auf zwei Floors zu Hits aus den 80ern und 90ern Jahren sowie zu Funk, Soul, Indie und HipHop abtanzen. Pünktlich um Mitternacht gibt’s für jeden Gast einen Prosecco frei Haus. Der Eintritt beträgt 15,- Euro an der Abendkasse.

Das Restaurant NM57 in der Innenstadt lädt zur 20-Jahre-Party ein, bei der die DJs Alex Beer und Sebastian Sky auflegen werden. Dresscode: Abendgarderobe; über Kleidung und Accessoires der 20er Jahre freut man sich, es ist jedoch kein Muss.

auflegen werden. Ihr wollt beschwingt ins neue Jahr feiern bei der großen 30 PLUS Silvesterparty im Zoo-Gesellschaftshaus? Garantiert ohne Techno- oder HipHop-Kids!

Der Kunstverein Lola Montez wird auch dieses Jahr groß feiern und organisiert eine "Hausparty" an Silvester. Es gibt zwei Floors mit Hip Hop/R&B/Trap und Disco/House. Kein Dresscode. Eintritt: 15€ (Abendkasse).

Im Elfer wird nicht nur der Jahreswechsel ordentlich begossen, der Frankfurter Kult-Club feiert zudem auch noch Geburtstag.

Ein Klassiker in Sachsenhausen ist die " Gude "-Silvesterparty im Depot 1899, bei der die DJs Rock Pilatus und Basti1210 einen bunten Hit-Mix präsentieren. Außerdem gibt es einen Live-Act, "Walking Acts und Clowns.

Bei "Hit Happens" verrät der Name schon, wo es musikalisch in der Nacht langgeht. Um die Musik kümmern sich Kappenstein und The Cooleau.

Ihr steht auf Depeche Mode und Artverwandtes? Dann seid ihr bei der Silvesterparty von Excited Celebration genau richtig.

Ganz klar, auch in Frankfurts legendärer Batschkapp wird der Jahreswechsel zelebriert. Und zwar mit etlichen Hits der vergangenen Jahrzehnte. Zudem warten einige Specials auf die Besucher, darunter 100 Liter Glühwein für umme.

Indie/Alternative