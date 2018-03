Analyse: 10 Gründe, warum Peter Feldmann die OB-Wahl in Frankfurt gewonnen hat

11.03.2018

Peter Feldmann hat die OB-Wahl in Frankfurt gewonnen. Wir erklären, warum der SPD-Politiker und Amtsinhaber in der Wählergunst so deutlich vor seiner CDU-Herausforderin Bernadette Weyland liegt.