Spaß im Urlaub trotz Stau: 10 Spiele, mit denen Sie lange Autofahrten in verkürzen

Diese Woche haben die Sommerferien in Hessen, im Saarland und in Rheinland-Pfalz begonnen. Die Autobahnen werden voll und bei der Hitze kann ein langer Stau langweilig und nervenaufreibend werden, besonders für die Kleinen. Um die stetigen Fragerei nach einer Pause und der Ankunft zu vermeiden, hilft Unterhaltung. Smartphone oder Tablet brauchen Sie dabei nicht.Zehn Dinge, die Sie im Stau machen können, um sich die Zeit unterhaltsam zu vertreiben:Und das ist grün! Bei den vielen grünen Bäumen, die draußen langsam vorbeiziehen, ein wahres Vergnügen. Da dauert es, bis der richtige Baum gefunden ist. Ein Stau eignet sich hervorragend für das Ratespiel, da nun nicht nur unbewegte Gegenstände im Auto zur Verfügung stehen, sondern auch die Außenwelt und andere Fahrzeuge. Dabei sucht sich ein Spieler einen Gegenstand aus naher Umgebung aus und nennt dessen Farbe. Die anderen Mitspieler müssen nun herausfinden, um welchen Gegenstand es sich handelt.Oder eher: Wer bin ich nicht? Jeder im Auto schlüpft in eine andere Rolle – die eines bekannten Sängers, Superstars, Buchcharakters oder der liebsten Zeichentrickfigur. Nun ist es an den anderen, durch die richtigen Fragen herauszufinden, wer man ist. Die Fragen müssen so formuliert sein, dass sie mit einem einfachen „Ja“ oder „Nein“ beantwortet werden können. Ganz schön knifflig!Sie haben viele Autos, sehr viele Autos. Nun brauchen Sie nur noch einen Zettel und einen Stift. Alle Mitspieler schreiben getrennt voneinander Kennzeichen auf. (Legen Sie vorher fest, wie viele es sein sollen.) Der Fahrer nennt die Kennzeichen der vorüberfahrenden Autos. Die Spieler überprüfen, ob sie sich das Kennzeichen notiert haben. Wer zuerst alle Kennzeichen von seinem Zettel streichen kann, ruft „Bingo“ – und gewinnt.Stau macht kreativ. Erzählen Sie allen anderen drei kurze Geschichten über sich selbst, wobei zwei wahr sind und eine erfunden ist. Doch welche ist es? Lassen Sie die anderen raten. Wenn das mal keinen Gesprächsstoff liefert! Vielleicht ist eine Geschichtsidee ja so gut oder absurd, dass Sie in eine interessante Kettengeschichte ausarten.Wann hatten Sie zuletzt so viel ungestörte Zeit miteinander? Der richtige Zeitpunkt, um mal richtig Dampf abzulassen. Es kann auch keiner weglaufen. Los geht’s – von „Papa, du musst dir mal die Füße waschen“ bis zu „Die Nachbarin hat mir gestern meinen Flummi nicht zurückgegeben“. Auch die Kleinen haben schon ihre Meinung, doch am besten sind Geschwister unter sich. Liebe Eltern, stellt die Lauscher mal auf Durchzug.Dieses Spiel steigert ganz bestimmt die Vorfreude auf den Urlaub! Sie packen Ihren Koffer – und was nehmen Sie dabei alles mit! Ein Spiel für das Kurzzeitgedächtnis: Der erste Spieler beginnt und sagt zum Beispiel: „Ich packe meinen Koffer und nehme mit: eine Zahnbürste.“ Jeder nachfolgende Spieler muss diesen Satz aufnehmen, alle zuvor genannten Gegenstände wiederholen und einen neuen hinzufügen. Wer diese Gedächtnisleistung am längsten durchhält, gewinnt. Und ein Gedanke nebenbei: Haben Sie auch alles eingepackt?Wortschlangen bilden und nebenbei das Vokabular erweitern: Ballsport-Sportplatz-Platzdecke-Deckenlampe-Lampenschirm. Jedes Wort muss immer aus zwei zusammengesetzten Wörtern bestehen und mit dem letzten Wort als erstes Wortteil wieder beginnen. Mal sehen, wie weit Sie kommen!Ein Zahlenspiel und eine kleine Mathestunde zugleich: Der Reihe nach wird die Zahlenreihe durchgezählt und jede Zahl laut genannt, doch alle Zahlen, in denen eine Sieben vorkommt (17,47) oder die durcheine Sieben teilbar sind, müssen ausgelassen werden. Sie werden durch ein Füllwort wie „Aus“, „Hopsasa“ oder „Pfui“ ersetzt. Spannend und besonders lustig wird es ab 71. Das Spiel kann mit jeder beliebigen Zahl variiert werden.Und wieder lässt sich aus den Kennzeichen der anderen Autos ein lustiges Spiel herleiten: Bilden Sie sinnvolle Sätze aus den Buchstaben der Kennzeichen. Aus HH-IE-455 kann beispielsweise „Heute-hole-ich-Eis“ werden. Passen Sie nur auf, was Sie den Kleinen dadurch versprechen. Über den Gewinn lässt sich ja noch verhandeln, ein Eis bei der Ankunft ist aber bestimmt ein Kompromiss.Wozu hat man ein Radio? Gehen Sie die Sender durch und jedes Mal, wenn ein Lied kurz angespielt wird, drehen Sie es schnell wieder ab. Was für ein Lied war es? Wer es am schnellsten errät, bekommt den Punkt. Und wer dann sogar noch den Sänger kennt, bekommt ein Extrasternchen. Wenn im Radio keine guten Lieder gespielt werden oder Sie keinen passablen Sender empfangen, können Sie alternativ eine nicht oft gehörte CD verwenden oder Musik anschließen.Gesammelt von Désiree Schneider