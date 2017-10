Mein Bahnhofsviertel: 10 Weisheiten von Yok-Yok-Chef Nazim Alemdar

Nazim Alemdar ist eine Frankfurter Legende: Seit Jahrzehnten betreibt er das Yok Yok im Bahnhofsviertel - ein Kiosk, in dem es buchstäblich alles gibt, vor allem aber jede Menge Bier. Hier erzählt Alemdar, was er in 40 Jahren über das Bahnhofsviertel gelernt hat.

[ Testen Sie jetzt hier das digitale Abo der FNP und ihrer Regionalausgaben für nur 5,90 €. ]

Vor den Typen, die man hier treffen kann – Junkies, Prostituierte, Dealer. Ich habe keine Angst. Ich bin seit 38 Jahren hier, ich kenne das Viertel gut. Und wenn Du etwas kennst, dann macht es Dir keine Angst mehr.Das Bier ist erst später dazugekommen. Aber ich hatte von Anfang an die Hoffnung, dass das Yok Yok ein besonderer Laden werden könnte – einer, wo man sich trifft, wo man etwas zusammen trinken und plaudern kann.Mit allen Schattenseiten. Hier treffen ganz unterschiedliche Menschen aufeinander – Banker und Junkies, Studenten, Prostituierte und so weiter. Aber keine dieser Gruppen ist dominant, keine dieser Gruppen bestimmt das Viertel, sondern alle leben hier miteinander. Das macht das Viertel so spannend., brauche ich ein paar Tassen schwarzen Kaffee und Mineralwasser – das war’s., bis das Chapter verboten wurde. Heißt das, dass sie jetzt weg sind? Nö, natürlich nicht. Sie fallen aber weniger auf.Das stimmt nicht. Die Veränderung ist nur oberflächlich. Früher gab es hier mehr Eckkneipen und Waschsalons, heute gibt es mehr Bars und kleine Imbisse – aber das Viertel ist im Kern das gleiche geblieben.Ich sage immer: Wenn Du den Deutschen Bier, Autos und Fußball nimmst, dann ist die Einheit gefährdet.Das absurdeste Bier, das ich jemals hatte, ist eine Sorte, die gleichzeitig als Bade-Substanz genutzt werden kann. Verkauft sich ganz gut. Schmeckt auch ganz ordentlich.Wenn hier Betrunkene reinkommen und meine Kunden anpöbeln. Die schmeiße ich sofort raus., hat mich überhaupt nicht gewundert. Wir waren von Anfang an ein cooler Laden. Es war nur eine Frage der Zeit, bis der Rest von Frankfurt das merkt.Protokolliert von Christophe Braun