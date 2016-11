Leben in der Mainmetropole: 10 erstaunliche Fakten über Frankfurt 2016

1.

Eigentlich dürfte die Suche nach Bauland für neue Wohnungen nicht so schwierig sein, wie es die Stadtpolitik darstellt, denn: Knappder Stadtfläche sind(15,1 Prozent) und(24,1 Prozent).Ausländerinnen bekommen im Schnitt immer noch deutlich mehr Kinder als deutsche Frauen. Auf 100 deutsche Frauen im Alter von 15 bis 45 Jahren kamen, bei den Ausländerinnen sind es. Seit 2000 nähern sich aber die Werte an, so dass sich der Abstand deutlich verkürzt hat.wurden geschieden.davon währten zuvor länger als 25 Jahre.Ehen wurden durch den Tod des Partners aufgelöst.gleichgeschlechtliche Paare ließen ihre Lebenspartnerschaft auf dem Standesamt besiegeln.sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse gab es 2015. Auch das ist ein neuer Rekord.Die Frankfurter Ortszeit (Sonnenzeit) bleibt gegenüber der mitteleuropäischen Zeit (Zonenzeit) umzurück.2014 wurde in Frankfurt ein Bruttoinlandsprodukt vonerwirtschaftet. Das entspricht einem BIP von rund 98 000 Euro pro Erwerbstätigem und Jahr und liegtüber dem hessischen Durchschnitt. Die Wirtschaftsleistung pro Arbeitsstunde betrugApotheken stehen den Frankfurtern für den Einkauf von Medikamenten zur Verfügung. Es kommen also etwaMenschen auf eine Apotheke.ÜberMedien verfügte die Deutsche Nationalbibliothek am Jahresende. Das ist fast doppelt so viel wie der Bestand der Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg mit über sieben Millionen Medien.hat die Stadt Frankfurt 2015 nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ausgegeben. Das ist mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr. 2014 waren es noch 15,2 Millionen Euro.(tre)