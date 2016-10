Weber, Oesterling, Josef und Hartwig: 100 Tage im Amt: Wie machen sich Frankfurts SPD-Dezernenten?

100 Tage Schonfrist gewährt man üblicherweise Politikern, die neu in ein Amt gekommen sind. Bei den vier Dezernenten der SPD, die am 14. Juli im Stadtparlament gewählt wurden, endet diese Frist heute. Die FNP nimmt das zum Anlass für eine erste Bilanz: Welche Akzente haben die neuen Dezernenten schon gesetzt, welchen Eindruck haben sie bisher hinterlassen, wie unterscheiden sie sich von ihren Vorgängern?

Muss schnellstens Fakten liefern: Sylvia Weber

Bild-Zoom Foto: Rüffer Sylvia Weber

Die Einschulung hat Sylvia Weber als neue Bildungsdezernentin gut gemeistert. Rechtzeitig zum 1. Schultag gingen die Buslinien in Betrieb, die Fünftklässler zu weiter entfernten Schulen bringen – das kam als Trostpflaster durchaus an, nachdem für das laufende Schuljahr wieder viele Kinder auf weiterführende Schulen verwiesen wurden, die sie sich nicht ausgesucht hatten.



Auch das Versprechen der SPD-Politikerin, mit Schulleitern und Eltern enger zusammenarbeiten zu wollen, stieß auf Offenheit. Für die Entscheidung, Horte als Orte der Nachmittagsbetreuung nicht mehr als Auslaufmodell zu sehen, gab es Lob. Doch nun wird das Murren wieder lauter. Mehr als die ersten 100 Tage, die sich die 52-Jährige angesichts der Vielzahl offener Baustellen als Einarbeitungszeit erbeten hatte, kann sie als Schonzeit nicht erwarten.



Heftige Kritik gab es bereits, weil Webers Dezernat die geplante Gründung einer Kooperativen Gesamtschule (KGS) in Niederrad erneut zur Diskussion gestellt hat. Ohne Abstimmung mit den Koalitionspartnern wollte sie durchsetzen, dass im Sommer stattdessen eine Integrierte Gesamtschule (IGS) an den Start geht. Die CDU ist bislang strikt dagegen – und die Eltern, die jetzt anfangen, die weiterführende Schule für ihr Kind auszusuchen, sind wieder schier am Verzweifeln ob der vielen Unklarheiten.

In ihrer zweiten Funktion als Integrationsdezernentin hat Weber angekündigt, das Thema stärker mit dem Bildungssektor verknüpfen und die Stadtverwaltung für Migranten weiter öffnen zu wollen. Doch außer bei einigen Auftritten auf Sommer- und Straßenfesten ist die Stadträtin auf diesem Gebiet öffentlich noch nicht aufgefallen.

Mit Härte und Humor: Klaus Oesterling

Bild-Zoom Foto: Weis Klaus Oesterling

So hatte sich Klaus Oesterling seine ersten Wochen als Verkehrsdezernent nicht vorgestellt: Höchstpersönlich inspizierte er die U-Bahn-Baustelle in der Eckenheimer Landstraße und stellte fest, dass der Fertigstellungstermin nie im Leben zu halten sein wird. Mit harten Worten kritisierte er die Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) – und zeigte damit, dass er als Dezernent keinen Kuschelkurs fahren wird.



Auch mit dem anderen Top-Thema seiner ersten 100 Tage hatte der erfahrene Verkehrspolitiker nicht gerechnet: Er musste eine Lösung für den obdachlosen „Eisenbahn-Reiner“ finden, den Ordnungsdezernent Markus Frank (CDU) von seinem Lagerplatz in der Liebfrauenstraße vertreiben wollte. Oesterling bewies Humor, indem er in seiner Presseerklärung zum Thema auf den Autor der beliebten hessischen Posse „Der Datterich“ verwies.



Von seinem Vorgänger Stefan Majer (Grüne) grenzt er sich in einigen Punkten ab: So lehnt er Tempo 30 an Hauptverkehrsstraßen ab und will die Gasbeleuchtung langsamer als geplant auf elektrischen Betrieb umstellen. Bei Themen wie U-Bahn-Bau oder Radverkehrsförderung hält er sich bisher noch bedeckt. Er muss in den kommenden Jahren beweisen, dass er mit Härte und Humor auch gute Erfolge erzielen kann.



