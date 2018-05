1. Die Skyline. Die Wolkenkratzer in der Innenstadt sind ikonisch. Sobald sie am Horizont auftauchen, weißt Du: Das gelobte Land ist nah.

2. Dieses Gefühl, wenn Du an der Hauptwache den richtigen Aufgang erwischst. Das ist nämlich verdammt schwierig: 18 Treppen führen von der unterirdischen Station nach oben - und kein Mensch kann sie voneinander unterscheiden. Ob Du wirklich richtig gehst, siehst Du, wenn Du oben stehst.

3. Touristen. ¯\_(?)_/¯

4. Die rauen Umgangsformen. Typ im feinen Zwirn versucht, einen Geldschein in einen Ticketautomaten einzuführen. Es funktioniert natürlich nicht. “Mach schon, Du Drecksmaschine!” Noble Klamotten, derbe Sprache - willkommen in Frankfurt!

5. Das Senckenberg-Museum. Wegen des → fossilierten Dino-Schisses, wegen der vielen ausgestopften Tiere und weil es hier mal einen Urzeitkrebs gab, der Uschi hieß. Uschi hat sich allerdings seit Längerem nicht mehr blicken lassen.

6. Die vielen Nationalitäten und Sprachen. In Frankfurt sind sage und schreibe 177 von 197 Nationalitäten der Welt vertreten. Nur 20 fehlen. Aber hey, die sind sehr klein: zum Beispiel Tuvalu, Tonga oder Vatikanstadt. Dafür haben wir eine Feldhamster-Population.

7. Der Main. Fakt ist: Ohne den Main gäbe es Frankfurt nicht. Deshalb lieben wir den Fluss. Und dabei haben wir noch nichts über die großartigen Uferpromenaden gesagt, über die Mainstrände, das Museumsufer oder den Yachtklub!

8. Mit anderen Frankfurtern über den Verkehr lästern. Sich durch Frankfurt zu bewegen ist ein bisschen, als liefe man durch geschmolzenes Karamell: Ganz egal, woher man kommt oder wohin man will, es geht immer viel zu langsam voran. Die Straßen sind verstopft, die S-Bahnen fahren nicht, auf der Radwegen sind die Touristen unterwegs. Einen echten Frankfurter erkennt man daran, dass er einen ganzen Kneipenabend mit seinen Verkehrschaos-Geschichten bestreiten kann.

9. Der Couscous-Salat vom Stand in der Hauptwache. Bester. Couscoussalat. Der. Welt.

10. Der Paternoster im IG-Farben-Haus. Früher musste man angeblich ‘nen Führerschein machen, um diese Antiquität zu bedienen. Heute geht’s auch ohne. Aufregend! (Geheimtipp: Im Fleming’s gibt’s auch einen.)

11. Kunststudentin Ursula. Ein Werbefilm für die Stadt Frankfurt? Aus dem Jahr 1959? Knackige 20 Minuten lang? Mit Sprüchen wie "Ach Kunst - die größte Kunst ist doch, ein billiges Zimmer zu finden!" JA, BITTE!

12. Die Strände. Weil es nichts besseres gibt, als sich nach Feierabend in einen Liegestuhl am Main fallen zu lassen und den Sonnenuntergang über der Skyline zu betrachten.

13. Die Rooftop-Bars. Ok, doch .

14. Die Grüne Soße. Klar, für Auswärtige ist die kalte Spezialität gewöhnungsbedürftig. Aber für echte Frankfurter gibt es nichts besseres als einen Teller mit Kartoffeln, gekochten Eiern und ein paar Löffeln Grüner Soße. Die Supermärkte bieten die Kräutersoße mittlerweile in handlichen to-go-Bechern an und die Stadt Frankfurt richtet ihr jährlich ein mehrtägiges Festival aus. Ein Grüne-Soße-Denkmal gibt’s auch. Und haben wir erwähnt, dass den Kräutern in der Grünen Soße Heilkräfte nachgesagt werden?

15. Der Ebbelwoi-Express. Du erreichst die Tram-Haltestelle. Willst auf der Anzeigetafel nachsehen, wann Deine Linie kommt. Dort steht nur: “1 Min - Ebbelwoi-Express”. Mehr Frankfurt geht nicht.

16. Das Goethehaus. Weil Göte.

17. Die marmornen Kotz-Vasen in den alten Ebbelwoi-Kneipen. Wenn schon kotzen, dann mit Stil: Das dürften sich die Leute gedacht haben, die im 19. Jahrhundert die Ebbelwoi-Kneipen eingerichtet haben. Und haben hier und da formschöne Porzellan-Vasen auf Spuckhöhe an den Wänden aufgehängt.

18. Die Paulskirche. Hier schlägt das Herz der deutschen Demokratie!

19. Der Dinosaurier-Schiss im Senckenberg-Museum. Im Senckenberg-Museum gibt es eine der größten naturwissenschaftlichen Sammlungen Europas zu bestaunen, darunter zahlreiche Fossilien. Ein Höhepunkt: Der riesige, dunkel-glänzende Kothaufen eines Dinosauriers! Ob die Riesenechse sich das hätte träumen lassen, vor Jahrmillionen, dass Ihr Pfundsschiss mal von Schulklassen bewundert wird ..?

20. Arthur Schopenhauer. Weil der Philosoph mit seinem Charakter stellvertretend für alle Frankfurter steht: Meistens mürrisch, glücklich nur in der Ebbelwoikneipe, und sein einziger Vertrauter war sein Pudel.

21. Das Mikroklima am Nizza-Ufer. Am Mainufer zwischen Untermainbrücke und Friedensbrücke herrscht ein außergewöhnlich mildes, mediterranes Mikroklima - mitten in Frankfurt! Schnappt Euch Picknickdecke, Pastis und Pétanque-Kugeln und ab dafür!

22. Das Bahnhofsviertel. Der Stadtteil vor dem Hauptbahnhof ist Frankfurts berühmtestes Viertel - und hat viel mehr zu bieten als Junkies, Laufhäuser und Spelunken. Tatsächlich entwickelt sich das Bahnhofsviertel mit seinen imposanten Gründerzeitbauten und vielen kleinen, versteckten Hinterhöfen zu einem bunten, pulsierenden Viertel für Junge und Kreative. Ach so: Das einzige Hammermuseum der Welt gibt’s hier auch zu besichtigen.

23. Binding. Weil eine Stadt ohne eigenes Bier keine Stadt ist.

24. Freiluftkino. Brentanobad <3

25. Das Yok-Yok. Dieser Kiosk in der Münchner Straße ist eine Frankfurter Legende: In Nazim Alemdars kleinem Laden gibt es alles - vor allem aber jede Menge Bier. 300 Sorten hat Alemdar ständig im Angebot, dazu kommen wechselnde Spezial-Biere. Das Yok-Yok ist ein Treffpunkt für Studenten, Hipster - und Künstler: Den Hinterraum des Kult-Kiosks stellt Alemdar lokalen Künstlern als Ausstellungsfläche zur Verfügung.

26. Der Römer. Neun verwinkelte Häuser, sechs Innenhöfe, lauter Treppchen und Türchen und Zinnen: Der Gebäudekomplex Römer (streng genommen heißt nur eines der Häuser Römer, aber hier wird nicht streng genommen) ist ein faszinierendes Ding: Seit dem Hochmittelalter sitzen hier die Stadtoberen und die Verwaltung, alle paar Jahrzehnte wird irgendwo an- oder abgebaut oder zerstört. Und trotzdem funktioniert das Ganze, irgendwie. Wie Frankfurt halt.

27. Alt-Sachsenhausen. Weil man nicht nach Mallorca muss, um Ballermann-Atmosphäre zu erleben.

28. Das Städel. Das Städelsche Kunstinstitut und die Städtische Galerie beherbergt einige der größten Kunstschätze, die es in Deutschland zu sehen gibt: von Rembrandts “Blendung Simsons” über Tischbeins “Goethe in der Campagna” bis zu den verschiedenen Frankfurt-Darstellungen Max Beckmanns. Ach so, viele Werke sind übrigens total versaut.

29. Die Wasserhäuschen. Mikro-Gastronomie à la Frankfurt. Wer mal an einem Stehtisch gelehnt und mit Ur-Frankfurtern bei belegten Broten und lauwarmem Bier geschwätzt hat, der weiß: authentischer wird’s nicht.

30. Die EZB. Also, jedenfalls ist das Gebäude markant.

31. Mispelchen. Verursacht die schönsten Filmrisse.

32. Der Flughafen. Klar, niedrig startende oder landende Maschinen nerven und können einen schlimmstenfalls um den Schlaf bringen. Aber dafür bist Du binnen 20 Minuten am größten Flughafen Europas. Und hier steht Dir die ganze Welt offen. Was gibt es besseres?

33. Die Zeil. Ob man sie mag oder nicht - früher oder später landet jeder Frankfurter auf der Zeil. Die größte zusammenhängende Einkaufsstraße Deutschlands hat schließlich einiges zu bieten, von der surreal-verdrehten Fassade des Einkaufszentrum MyZeil bis zu dem rätselhaften Typ, der mit einer Pferdemaske auf dem Kopf in der Fußgängerzone sitzt und auf seine Trommel eindrischt, was das Zeug hält.

34. Josef Matula. Zwischen 1981 und 2013 ermittelte Claus Theo Gärtner als Privatdetektiv Josef Matula in der ZDF-Serie “Ein Fall für zwei” in Frankfurt und klärte Morde, Erpressungen und Betrügereien auf. Dabei war der kleine Mann mit der speckigen Lederjacke nie um einen trockenen Spruch verlegen, immer kurz vor der Privatinsolvenz und hatte meistens mindestens ein blaues Auge. Klar kann man das abgedroschen finden, aber: Matula gehört zu Frankfurt wie die Eier zur Grünen Soße. Deal with it.

35. Das Westend. Falls Ihr Euch fragt, wer zum Teufel im Manufactum-Store an der Alten Oper einkaufen geht: die Westendler. Immer die Westendler.

36. Die Goethe-Uni. Nicht, dass wir oft dort gewesen wären.

37. Rudi Dynamit. 1965 schlug der hessische Landtagsabgeordnete Rudi Arndt vor, die vom Krieg massiv beschädigte Alte Oper in Frankfurt nicht wieder aufzubauen, sondern zu sprengen. Das trug ihm den schönen Spitznamen “Rudi Dynamit” ein. Aus der Opernsprengung ist nichts geworden; Arndts Karriere hat die schräge Idee trotzdem nicht geschadet: 1972 wählten ihn die Frankfurter sogar zum Oberbürgermeister. Im selben Jahr taufte er übrigens ein Flusspferd im Frankfurter Zoo auf den Namen “Rudi Dynamit”.

38. Der Eiserne Steg. Nette Fußgängerbrücke, aber Achtung: vor allem am Wochenende von → Touristen besetzt. Einheimische nehmen eine der anderen Brücken. Geht im Zweifel schneller.

39. Das Robert Johnson . Weil Frankfurt eine der Clubhauptstädte der Welt ist (oder, naja, war). Der Techno wurde hier mehr oder weniger erfunden - und wird immer noch zelebriert wie sonst nirgendwo.

40. Die mauligen Durchsagen der U-Bahnfahrer. Wer vermisst es nicht, wenn er mal ein paar Wochen nicht in Frankfurt war. “Gähn se endlisch aus der Tür, sonst könne mer net weiderfahrn!” Da hüpft das Heimatherz.

41. Die Amtskette des Oberbürgermeisters. Alles ist cooler, wenn Du dabei eine fette Goldkette trägst.

42. Die Gute Stute. “Pils-Stube” steht auf dem Schild vor der Tür. “Bier-Stall” wäre korrekter: In der muffigen Kellerkneipe ist kaum Platz zum Stehen, wohl aber für einen ausgestopften Gaul. Der wiehert, wenn Gäste das Lokal betreten, und ist damit um einiges herzlicher als sein Besitzer, Wirt Ivo. Der ist in ganz Frankfurt verschrien - für seine kauzige Art, seine trockenen Sprüche und seinen zuckersüßen Schnaps. Abstinenzler sollten einen großen Bogen um das Kult-Lokal im Gallus machen. Alle anderen sollten sich für den nächsten Vormittag nichts Großes vornehmen.

43. Der Hammering Man. Mit seinen “Hammering Men” - es gibt mehrere - will der Künstler Jonathan Borofsky daran erinnern, dass die Grundlage aller Wertschöpfung echte, konkrete Arbeit ist. In einer Stadt wie Frankfurt, einem der weltweit wichtigsten Standorte für die Finanzwirtschaft, ist das ein kritisches - und willkommenes - Mahnmal.

44. Die Messe. Von der Internationalen Automobilausstellung oder der Buchmesse hat jeder schon mal gehört. Aber wisst Ihr, dass hier auch einmal im Jahr die InterKlo stattfindet?

45. Der Stadtwald. Keine andere Stadt in Deutschland verfügt über ein größeres zusammenhängendes Waldgebiet. Das will genutzt werden!

46. Der Goetheturm. 1931 errichteten die Frankfurter einen hölzernen Aussichtsturm im Norden des Stadtwalds. 100 Jahre zuvor war Goethe gestorben, und das ist so ziemlich alles, was den Turm mit dem Dichter verbindet. Der Goetheturm war ein beliebtes Ausflugsziel; es gibt wohl keinen Frankfurter, der nicht in 43 Metern Höhe auf der Aussichtsplattform gestanden und mit feuchten Augen auf seine Stadt geschaut hätte. Im Oktober 2017 fiel der Goetheturm einem Brandstifter zum Opfer. Bis 2020 soll ein neuer Turm entstehen.

47. Die Schirn. Weil es nix Cooleres gibt, als in Teeküchen-Gesprächen Anekdoten zu erzählen, die anfangen mit “Neulich, in der Schirn …”.

48. Das Kapuzinerkloster an der Zeil. Weil es keinen größeren Kontrast zur Einkaufsstraße geben könnte. Acht Mönche leben in dem Kloster, nur wenige Meter neben den Superstores der Zeil. Sie arbeiten mit Armen und Obdachlosen, gleich neben den Glitzerwelten der Schaufenstermeile. Einer der beeindruckensten Orte in der Stadt.

49. Das Hammermuseum. Über einer Schusterwerkstatt in der Münchner Straße versteckt sich eines der kuriosesten Museen der Welt: Das Frankfurter Hammermuseum. Der Künstler Oskar Mahler stellt hier alle möglichen Hämmer aus. Wie viele genau, weiß er selbst nicht - “warum sollte ich die alle zählen?” Ein schrägeres Museum (und einen unterhaltsameren Kurator!) werdet Ihr so schnell nicht finden.

50. Der Osthafen. Weil Frankfurt an der Grenze zu Offenbach am hippsten ist.

51. Die Kleinmarkthalle. Eine lichtdurchflutete Jugendstil-Halle, frisches Obst und Gemüse, duftender Espresso und exotische Spezialitäten - wer sich nicht auf den ersten Blick in die Kleinmarkthalle verliebt, der sollte dringend seine Vitalfunktionen prüfen. Einziges Manko: Die Kleinmarkthalle ist so beliebt, dass sie eigentlich permanent überfüllt ist. Wer es einrichten kann, der kommt an Werktagen vormittags vorbei. Und bloß nicht am Samstag!

52. Der Hauptbahnhof. Viel besser als sein Ruf.

53. Die Commerzbank-Arena. Heißt eigentlich für immer Waldstadion und ist der Hort großer Emotionen. Vor allem, wenn die Eintracht spielt.

54. Das Radrennen Eschborn-Frankfurt. Wird für die Frankfurter immer “Rund um den Henninger Turm” heißen. Davon abgesehen, ist es eines der spannendsten Straßenrennen Deutschlands und oft hochkarätig besetzt.

55. Die Eintracht. Ist der größere der beiden Frankfurter Fußballvereine. Angeblich ganz gut.

56. Die Hanauer Landstraße. Auf diese Straße angesprochen, bekommen die meisten Frankfurter einen entsetzlichen Tobsuchtanfall, in dessen Verlauf sie die Möbel zerschlagen und aus dem Fenster schmeißen und gegebenenfalls auch auf den Teppich pinkeln. Danach zerreißen sie ihre Kleider und verfluchen den Tag, an dem sie erstmals auf die Hanauer eingebogen sind. Zu aller-, aller-, allerletzt - bis dahin können Stunden vergangen sein - werden sie dann doch weich. Ein paar Bistros, sagen sie, sind ganz nett. Und sonntagmorgens zwischen 4 und 5 Uhr ist der Verkehr meistens in Ordnung.

57. Der Ground Zero Frankfurts. Dort, wo einst der AfE-Turm für die Frankfurter Schule an der Senckenberganlage stand, liegt immer noch ein Haufen Schutt. Bis 2021 soll dort ein Teil des Bockenheimer Kultucampus entstehen. Baubeginn ist für den Sommer 2018 angesetzt.

58. Adornos Schreibtisch. Der Philosoph Theodor W. Adorno ist dafür verantwortlich, dass mein Opa Disney verachtete. Das werde ich Adorno nie verzeihen. Dessen ungeachtet hat er, gemeinsam mit Max Horkheimer, die Stadt Frankfurt auf der Weltkarte der Schlauen Ideen™ festgemacht - und dafür gebührt ihnen Respekt. Adornos Schreibtisch, weitgehend unverändert, steht heute in der Bibliothek des Soziologischen Seminars. Wer will, kann gucken gehen.

59. Die größte Orgel Hessens. Sie befindet sich im Kaiserdom und hat 116 Register und 9000 Pfeifen. Übrigens: Einmal im Monat kann man samstags um 12.30 Uhr den vollen Klang der Orgel bei einer Matinée bestaunen.

60. Die Straße nach Offenbach. Warum? Weil Frankfurt eine lange Hass-Liebe mit den Nachbarn von der anderen Seite des Mains verbindet. Immer wieder haben sie sich angenähert und wieder zerstritten. Doch seien wir mal ehrlich, ohne Offenbach nebenan, wäre es in Frankfurt halb so schön.

61. Der Tischkicker in der FNP-Redaktion. Aus Gründen.

62. Der Skyline Garden. Die Dachterrasse des Skyline Plaza ist frei zugänglich. Zahlreiche Bänke und Pavillons laden zum Verweilen ein. Und die Aussicht ist phänomenal.

63. Die neue Altstadt. Weil nicht nur die Chinesen gut darin sind, altdeutsches Fachwerk nachzubauen.

64. Der Grüneburgpark. Ein weitläufiger Park, mitten in der Stadt: Der Grüneburgpark ist, wir sagen das jetzt einfach mal, der Central Park Frankfurts.

65. Die Alte Oper. → Rudi Dynamit wollte sie in die Luft jagen. Besucht man die Alte Oper heute, ist man dankbar, dass er es nicht getan hat.

66. Die Schaukeln bei der EZB. In Sichtweite der europäischen Zentralbank stehen die coolsten Schaukeln auf der ganzen Welt. Vor allem im Sommer, am frühen Abend, wenn Grillgeruch in der Luft liegt, gibt es nichts schöneres, als durch die milde Luft zu Schwingen. Immer die EZB im Blick. Vor und zurück, vor und zurück. Hach...

67. Möwen. Tauben hat jeder. Aber wie viele Städte jenseits der Meeresküste dürfen von sich behaupten, eine Möwenpopulation zu beheimaten? Frankfurt darf: Entlang des Mains sind die kreischenden Vögel vielerorts anzutreffen. Nordsee-Feeling in Südhessen - bringt Eure Fischbrötchen in Sicherheit!

68. Das Frankfurter Bad. Wer einmal eine Altbau-Wohnung in der Frankfurter Innenstadt besucht hat, hat gute Chancen, mit diesem lokalen Kuriosum Bekanntschaft gemacht zu haben: Als “Frankfurter Bad” wird eine Waschbereich bezeichnet, der in die Küche integriert ist oder unmittelbar an sie angrenzt. Typisch ist zum Beispiel eine Duschkabine mitten in der Küche. Frankfurter Bäder wurden vor allem im späten 19. Jahrhundert eingerichtet. Ihr Vorteil war, dass kein zusätzlicher Wasseranschluss für ein (separates) Badezimmer gelegt werden musste.

69. Der Weihnachtsmarkt. Glühwein und heiße Maronen vor dem festlich beleuchteten Römer!

70. Der Monte Scherbelino. Müll haben alle. Bei uns ist der Müll ein Ausflugsziel.

71. Die Warten. Weil sie uns daran erinnern, dass Frankfurt mal Feinde hatte. Also, richtige. Solche, nach denen man Ausschau halten musste. Ist zum Glück sehr, sehr lange her.

72. Der Frankfurter Kranz. Wir nehmen gerne auch ein zweites Stück, danke.

73. Kemal Kayankaya. Weil der versoffene Privatdetektiv aus den Frankfurt-Krimis von Jakob Arjouni der coolste Sohn ist, den Frankfurt nie hatte.

74. Der Rap. Haftbefehl, Celo & Abdi, Hanybal, Capo - läuft bei uns.

75. Die rotmarkierten Fußgängerwege. Verlaufen in Frankfurt Fußgänger- und Fahrradwege nebeneinander, dann ist meistens der Fußgängerweg rot eingefärbt. In vielen Städten im Rhein-Main-Gebiet ist es genau umgekehrt. Bisschen spleening, möglicherweise auch gefährlich, aber 100 Prozent Frankfurt.

76. Friedrich Stoltze. Weil niemand schöner Zeilen über die Stadt am Main geschrieben hat als der berühmter Mundartdichter.

77. Die Löwen. Weil bei den Spielen in der Eishalle eine Stimmung herrscht, die ihresgleichen sucht.

78. Die Börse. Weil sie sehr wichtig ist. Sagt man.

79. Der Hafenpark. Hier treffen sich die Schönen und Fitten und die, die’s mal werden wollen, und wir sind manchmal auch dabei.

80. Die Anzugträger. Es gibt Ecken in dieser Stadt, da wirst Du, wenn Du kein Business Dress trägst, angeguckt wie ein akkordeonspielender Affe am Nordpol.

81. Das Filmmuseum. Weil hier ein originalgetreues Alien steht.

82. Der Ironman in Frankfurt. Wenn Sebastian Kienle auf dem Römer ins Ziel einläuft - Gänsehaut pur!

83. Die Dippemess. Früher gab’s dort nur Krüge und Krempel. Heutzutage ist die Dippemess vor allem ein ganz klassischer Rummel mit vielen Fahrgeschäften und Fressbuden.

84. Die Ebbelwoi-Kneipen. Weil Ihr Jung und Alt nebeneinander sitzen und bei einem Schoppen die Zeit vergessen.

85. Die Vorurteile der Nicht-Frankfurter. “Frankfurt ist so dreckig!”, “Überall Junkies!”, “Frankfurt ist so teuer!” usw. usf. - die Vorurteile der Auswärtigen sind doch der halbe Spaß.

86. Der FSV. Immer. Ganz gleich, wie es gerade um den Verein steht.

87. Der Bierkrawall. Im Frühjahr 1873 wüten die Bierkrawalle in Frankfurt: Nachdem die örtlichen Brauereien die Preise erhöht haben, zieht das trinkende Volk randalierend durch die Stadt. Sie verwüsten mehrere Wirtshäuser und Geschäfte. Das Bier trinken sie; was sie nicht trinken können, kippen sie auf die Straße. Der Schaden ist enorm. Zuletzt schicken die verzweifelten Stadtoberen Soldaten, um den marodierenden Biertrinkern Einhalt zu gebieten. Der Krawall eskaliert, Schüsse fallen, Menschen sterben. Ein düsteres Kapitel in der Geschichte der Stadt - aber auch eines, das zeigt: Die Frankfurter lassen sich nicht an der Nase herumführen. Eher gehen sie auf die Barrikaden.

88. Die Internationale Autoausstellung IAA. Weil das Branchentreffen der Automobilindustrie ein Magnet ist für alle, die sich mit Mobilität beschäftigen - weit über Autos hinaus.

89. Der Twitter-Account der Frankfurter Polizei. Weil das Social-Media-Team der Frankfurter Polizei einen ziemlich guten Job macht. Vor allem auf Twitter gelingt ihm immer wieder der Balanceakt zwischen harten Nachrichten und unterhaltsamen Einblicken in den Alltag der Polizei.

90. Der Palmengarten. Weil wir uns hier fühlen wie in einem Wes-Anderson-Film.

91. Der Messeturm. Weil er uns an die ikonischen Wolkenkratzer in Chicago denken lässt.

92. Das Moseleck. Aus Gründen.

93. Das Licht und Luftbad Niederrad. Weil man es keinen idyllischeren Ort gibt, um am Main zu entspannen.

94. Die Komodowarane. Mitten im Ostend sitzen zwei Menschenfresser und warten darauf, dass jemand blöd genug ist, ihr Gehege zu betreten. Frankfurt ist damit eine von zwei deutschen Städten, deren Zoos diese grundsympathischen Tiere halten.

95. Der Flohmarkt am Mainufer. Der Wirt der --> “Guten Stute” behauptet, er habe auf diesem Flohmarkt (den es mindestens so lange gibt wie die Stadt) sein ausgestopftes Pferd erstanden, irgendwann Anfang der 80er. Ob das so stimmt, lassen wir mal dahingestellt. Fest steht: Jeden Samstag bauen hunderte Verkäufer ihre Stände am Mainufer auf. Auf dem Flohmarkt, der einige Kilometer lang werden kann, gibt es so ziemlich alles: von Kleidung über Fahrräder bis zu Geschirr und - naja: ausgestopften Pferden. Viel Spaß beim Stöbern!

96. Der Bahn-Babo. Weil er so schön Spagat macht.

97. Brickegickel. Was hat der goldene Hahn auf der Alten Brücke nicht alles schon erlebt. Mindestens vier Kriege: Dreißigjähriger, Deutsch-französische Krieg, die beiden Weltkrieg. Ein paar Einschüsse im blechernen Gefieder sind Zeugen der Ereignisse und davon, wie alt Frankfurt schon ist.

98. Der nackte Jörg. Vollkommen entkleidet aber immer mit einem Jutebeutel und einem Handtuch unterwegs, gehörte der nackte Jörg zu den sympathischsten Typen, die Frankfurt zu bieten hatte. Leider hat man ihn schon seit einigen Jahren nicht mehr gesehen. Aber vergessen werden die Frankfurter ihn wohl nie.

99. Die vielen Parks. Die Frankfurter können sich vor lauter Grün kaum retten: Güntherburgpark, Grüneburgpark, Bethmannpark, Huthpark, Niddapark, Ostpark, die Anlage...also...eigentlich ist Frankfurt ein einziger, großer Wald.

100. Fessi. Das Urzeitmonster, dass den Schornstein des Heddernheimer Müllheizkraftwerk ziert grüßt schon seit den 90er Jahren die Menschen, die auf der Autobahn wieder gen Heimat fahren. Fessi war übrigens viele Jahre lang das größte Graffito der Welt. Bäm!

101. Der Lohrberg. Der Blick der höchsten Erhebung der Stadt ist einfach einzigartig. Vor einem die imposante Skyline, hinter einem die lieblichen Apfelweinwiesen in Richtung Wetterau. Ein Träumchen.