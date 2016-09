Bau der nordmainischen S-Bahn frühestens 2021: 12 Fragen zur geplanten S-Bahn-Strecke Hanau-Maintal-Frankfurt

Bettina Wiesmann im Interview Diese CDU-Politikerin will in Frankfurt für den Bundestag kandidieren

Frankfurt. Bettina Wiesmann möchte nach Berlin. Per Direktkandidatur für die CDU in Frankfurt. Im Interview spricht die Landtagsabgeordnete über ihre Rolle als Frau in der Union, Bildungspolitik in der Mainmetropole und die Konkurrenz für ihre Bundestagskandidatur. mehr