Alarmstufe Rot bei Stadtfinanzen: 180 Millionen weniger Einnahmen als im ersten Halbjahr 2016

Nach zwei Gewerbesteuerrekorden in den Jahren 2015 und 2016 plant Bürgermeister und Kämmerer Uwe Becker dieses Jahr erneut mit einem Höchststand. Doch diese Pläne sind in Gefahr. Das Loch im städtischen Haushalt droht noch größer zu werden als kalkuliert.

Die Sitzung des Stadtparlaments vor den Sommerferien war geprägt von den Wünschen der Kulturpolitiker zur Sanierung von Schauspiel und Oper. Je nach Variante fallen dafür nach derzeitigem Planungsstand zwischen 868 und 889 Millionen Euro an. Anders als beispielsweise die bayerische Landeshauptstadt München kann Frankfurt nicht mit tätiger Finanzhilfe des Landes bei dem Projekt rechnen.

Ernüchternder Kassensturz

Das liegt auch an der wichtigsten Finanzquelle der Stadt, der Gewerbesteuer, die in den vergangenen Jahren so üppig floss wie nie zuvor. Doch der Kassensturz der Kämmerei zum Halbjahr sorgt nun für Ernüchterung. Bis Ende Juni liefen 816 Millionen Euro an Gewerbesteuer ein. Im Vergleichzeitraum des Vorjahres waren es noch 995 Millionen Euro. Damit fehlen gegenüber dem Vorjahr bereits 180 Millionen Euro in der Stadtkasse. Die Frankfurter Gewerbesteuereinnahmen von 1,881 Milliarden Euro im vergangenen Jahr bedeuteten ein Allzeithoch und lagen um 138 Millionen Euro über dem bisherigen Rekordwert aus dem Jahr 2015. Damals nahm Deutschlands reichste Großstadt von den in der Mainmetropole ansässigen Unternehmen 1,743 Milliarden Euro ein.

Was die gegenwärtige Lücke noch dramatischer macht: Angesichts der beiden Rekordjahre 2015 und 2016 kalkuliert Becker in diesem Jahr mit 1,840 Milliarden Euro. Seine Prognose will Kämmerer Uwe Becker (CDU) gleichwohl noch nicht kassieren. „Es zeigt, dass die Finanzsituation volatil ist, dass es unterjährig Schwankungen gibt“, sagte seine Sprecherin Laura Wagner. Erst im Herbst werde man Genaueres wissen. „Wir müssen den gesamten Jahresverlauf abwarten“, sagte Wagner. Der Magistrat müsse nun Kurs halten und solide wirtschaften.

Das ist umso wichtiger, weil es nach dem Gewerbesteuerzwischenstand für dieses Jahr weitaus schlechter aussieht als erwartet. Denn Becker kalkuliert für 2017 ohnehin mit einem Fehlbetrag von 203 Millionen Euro. Dieses Minus könnte deutlich höher ausfallen, wenn die 1,84 Milliarden Euro Einnahmen aus der Gewerbesteuer nicht erreicht werden. Ein Lichtblick sind allerdings die Rücklagen, über die Becker dank der guten Jahre mit Überschüssen verfügt. Sie beliefen sich zum Jahresende auf 771 Millionen Euro. Die Stadt hat aber auch Schulden über knapp 1,5 Milliarden Euro.

Kommentar: Auf Dauer teuer Dass Frankfurt als Deutschlands reichste Großstadt ein Ausgabenproblem hat, ist seit langem bekannt. Wenn das Land für ein Vorhaben Zuschüsse verweigert, verwirklicht es die Stadt eben auf eigene Rechnung. clearing

Um das Defizit zu begrenzen, setzt Becker setzt offenbar auf den Vollzug des Haushalts. Häufig werden nämlich verplante Mittel, insbesondere für Investitionen, nicht ausgegeben. In den vergangenen drei Jahren konnte Becker deshalb Haushaltsüberschüsse erzielen. 2014 waren es 209,5 Millionen Euro, ein Jahr später 182,9 Millionen Euro, 2016 waren es 39,8 Millionen Euro. Dabei hatte Becker in vergangen Jahr zunächst noch mit einem Defizit von 146 Millionen Euro geplant, ehe es dann weit besser kam als erwartet.

„Man muss eingreifen“

Das sind Zahlen, die auch den CDU-Fraktionschef Michael Prinz zu Löwenstein nicht kalt lassen. „Wenn wir fast knapp 200 Millionen Euro unter dem Plan liegen, sieht es schlecht aus“, sagte Löwenstein. „Dann muss man eingreifen.“ Darunter versteht der Fraktionschef eine restriktive Haushaltsführung. Anlass für einen Nachtraghaushalt sieht er nicht. Er will erst einmal den Rat der Steuerschätzer in der Kämmerei einholen, ob sich aus dem Rückstand bereits Rückschlüsse auf das Gesamtjahr ableiten lassen.

Auch eine Erhöhung des Gewerbesteuersatzes von derzeit 460 Prozent schließt Löwenstein aus. „Wir glauben, dass die derzeitige Höhe genau richtig ist, um möglichst hohe Einnahmen zu erzielen. Bei einer Erhöhung würden Unternehmen wegziehen oder sich erst gar nicht ansiedeln.“