Polizei zieht Bilanz: 20 000 Menschen im Bahnhofsviertel kontrolliert

Jüngere Rauschgifthändler, kleinere Dealergruppen und ein konspirativeres Verhalten – drei Monate, nachdem die Polizei eine „Besondere Aufbauorganisation“ (BAO) für das Bahnhofgebiet gebildet hat, berichtet Leiterin Claudia Rogalski, dass die Dealerszene am Hauptbahnhof ihre Strategie im Vergleich zum Herbst vergangenen Jahres stark verändert habe.

Größere Gruppen von Rauschgifthändlern in der B-Ebene und deren Umgebung seien inzwischen nicht mehr festzustellen, „potenzielle Kunden werden auch nicht mehr so aggressiv angesprochen wie früher“. Das steigere einerseits das subjektive Sicherheitsgefühl der Menschen im Bahnhofsviertel. Andererseits erschwere die Vorsicht der Dealer aber auch die polizeiliche Ermittlungsarbeit.

Die BAO Bahnhofsgebiet war am 23. November wegen des verstärkten Crack- und Cannabishandels gebildet worden. Seitdem widmen sich täglich rund 100 Polizisten der Kriminalitätsbekämpfung im Stadtteil. Die Zahlen, die Polizeioberrätin Rogalski im Gespräch nannte, sind hoch: Frankfurter Polizisten hätten in der BAO bisher 52 000 Arbeitsstunden geleistet, hinzu kämen 16 500 Stunden von Bereitschaftspolizisten. Die Einsatzkräfte hätten mehr als 20 000 Personen kontrolliert und knapp 2000 Strafanzeigen gefertigt. In 1050 Fällen lag ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz vor, in 400 ging es um ausländerrechtliche Verstöße.



Die BAO-Leiterin führt aus, dass die Polizisten bei den „ständigen Kontrollen“ insgesamt 1,8 Kilogramm Marihuana (Straßenverkaufswert: etwa 18 000 Euro) und mehr als 1,5 Kilogramm Haschisch (Wert: etwa 15 000 Euro) sicherstellen konnten. Außerdem 100 Gramm Crack (Wert: etwa 12 500 Euro). Crack wird meist in sehr kleinen Einheiten verkauft, diese können bei weniger als 0,1 Gramm liegen.

Nach Angaben von Polizeisprecher Andrew McCormack wurden inzwischen 327 Personen in Gewahrsam und 46 Täter wegen Drogenhandels in Untersuchungshaft genommen. Der Behördensprecher nennt auch Beispiele für die Schwierigkeiten bei der täglichen Arbeit der BAO und die Wirkung der polizeilichen Maßnahmen auf die Szene: Während einer der größeren Kontrolle sei ein Crack-Händler aufgegriffen worden, der eine größere Menge an Cracksteinen zu verschlucken versuchte, um die Drogen zu verbergen. Die Beamten hätten das lebensgefährliche Vorhaben verhindert.

In einem anderen Fall habe ein Drogenhändler Marihuana und Amphetamin im Kinderwagen unter seinem zweijährigen Sohn versteckt und „aus dem Gefährt heraus gedealt“. McCormack bestätigt, dass weniger szenebekannte Drogenhändler im Bahnhofsgebiet seien und zunehmend jüngere „Laufburschen“ – Jugendliche und Heranwachsende – eingesetzt würden, um den „Stoff“ zu verkaufen.

BAO-Leiterin Rogalski berichtet, dass derzeit 30 Aufenthaltsverbote bestünden, die betroffenen Personen dürften sich bis zu drei Monate nicht im Bahnhofsgebiet aufhalten. Positive Rückmeldungen aus der Bevölkerung belegten, dass sich das Sicherheitsgefühl erhöht habe.

Die Polizeioberrätin betont: „Die ,Besondere Aufbauorganisation‘ bleibt bestehen, weil mit dem Anbruch der warmen Jahreszeit möglicherweise auch wieder mehr Dealer auf die Straße drängen. Dem gilt es dann entgegenzuwirken.“