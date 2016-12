Palmengarten Frankfurt: 200 Jahre alte Eiche im Palmengarten gefällt

[ Testen Sie jetzt hier das digitale Abo der FNP und ihrer Regionalausgaben für nur 5,90 €. ]

Weil die Sicherheit von Besuchern vorgeht, wurde einer der ältesten Bäume im Palmengarten, die sogenannte Lea’s Eiche unmittelbar an der Haltestelle des Palmengarten-Express, am Spielplatz und dem Wasserspielplatz gefällt. Nach Angaben von Palmengarten-Direktor Matthias Jenny war die Standsicherheit vor allem bei Sturm und Schneelast wegen starken Pilzbefalls nicht mehr garantiert.„Das Risiko war zu groß, es wäre ja fürchterlich wenn ein Kind erschlagen würde“, sagt Jenny. Er bedauert, dass die Eiche, mit 200 Jahren älter als der Palmengarten, entfernt werden musste. „Selbst nach starkem Rückschnitt der Hauptäste hätte der Baum nur noch eine Lebenserwartung von wenigen Jahren gehabt“, erklärt Jenny. Allerdings bleiben Teile des Baums als Erinnerungsstücke in der Grünanlage. Aus dem Stamm sollen Baumscheiben gedrechselt werden, die später dann auch Teil einer Ausstellung sein könnten. Der größte Teil des Baums findet im Hessenpark eine weitere Verwendung.Mit Hilfe von Autokränen wurden Äste und Stamm Stück für Stück zurückgeschnitten. Die Arbeiter hatten Schwerstarbeit zu leisten, denn die Eiche war in den vergangen 200 Jahre zu einem mächtigen Baum herangewachsen. Stolze 27 Meter hoch war die Eiche und wog rund 30 Tonnen. Der Stammumfang – gemessen in 1,50 Metern Höhe – betrug 6,69 Meter und der Kronendurchmesser war mit rund 17 Metern äußerst imposant.Entdeckt wurde die Art übrigens in der Nähe von Cincinnati von T. G. Lea, nach der sie auch benannt ist. Die Lea’s Eiche ist eine Mischung aus Schindel-Eiche und Färber-Eiche. bit