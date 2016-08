Polytechnische Gesellschaft: 200 Jahre im Dienste der Bürger

Die Polytechnische Gesellschaft wird in diesem Jahr 200 Jahre alt. Am 24. November 1816 gründeten Kaufleute, Handwerker, Lehrer und Ärzte den Verein. Fortan engagierten sie sich für Bildung, Wirtschaft, Kultur und die Stadtgesellschaft. 50 Tochterinstitute wurden seither ins Leben gerufen, sieben von ihnen gibt es noch heute – darunter auch die Stiftung Polytechnische Gesellschaft.

„Wir wollen nicht Einwohner, sondern Bürger dieser Stadt sein.“ Dies sagte der Arzt und CDU-Stadtverordnete Max Flesch-Thebesius im Mai 1954 im Stadtparlament. Er war Mitglied des Ausschusses „Rettet das Opernhaus“, der verhindern wollte, dass die Ruine der Alten Oper einem Parkhaus weichen musste. Der Ausschuss gehörte zu dem Verein Polytechnische Gesellschaft, dessen Mitglieder, engagierte Bürger, sich für die Stadtgesellschaft, Kultur, Bildung, Wirtschaft und das Zusammenleben einsetzen. „Das Zitat zeigt, dass die Polytechniker nicht nur in Frankfurt wohnen wollen, sondern sich auch seit jeher für ihre Stadt engagieren“, sagt der Historiker Thomas Bauer.

22 Gründungsväter

In diesem Jahr feiert die Polytechnische Gesellschaft ihren 200. Geburtstag. Am 24. November 1816 wurde sie – damals noch unter dem Namen „Gesellschaft zur Beförderung nützlicher Künste und deren Hülfswissenschaften“ – von Kaufleuten, Handwerkern, Juristen, Lehrern und Medizinern gegründet. 22 Gründungsväter gab es. „Sie waren fortschrittliche, liberal denkende und weitsichtige Bürgern“, sagt der heutige Präsident der Polytechnischen Gesellschaft, Walther von Wietzlow. „Sie waren mutig und vorwärtsgewandt.“ Zu den Mitbegründern gehörten der Mathematiker und Physiker Johann Heinrich Moritz von Poppe, der Tierarzt und Pädagoge August Anton Wöhler, der Bankier Simon Moritz von Bethmann und der Pädagoge Adolph Diesterweg. Johann Wolfgang von Goethe war ihr Ehrenmitglied.

„Das Ziel der Polytechniker war es immer, den gesellschaftlichen Wandel zu erfassen und mitzugestalten“, sagt von Wietzlow. Man wollte die Fähigkeiten der Menschen fördern und Verantwortung für die Mitbürger übernehmen. „Und so haben die Polytechniker das Stadtbild in den vergangenen 200 Jahren entscheidend mitgeprägt“, sagt von Wietzlow.

Mehr als 50 Bildungseinrichtungen sowie soziale und kulturelle Institutionen sind aus dem gemeinnützigen Engagement der Mitglieder entstanden. Dazu gehörte mit der 1817 gegründeten Sonntagsschule für Handwerker die erste Berufsschule der Stadt. Dort sollten Handwerker für Buchhaltung und Technik gerüstet werden. Kurze Zeit später kamen eine Gewerbeschule und ein Gymnasium – die Wöhlerschule – hinzu. Aber auch eine Suppenküche für Arme und ein Verein zum Wohle der dienenden Klasse wurden von den Polytechnikern ins Leben gerufen. Die wohl bedeutendste Unternehmensgründung aber war die Sparkasse für die unteren Bevölkerungsschichten, die 1822 eröffnet wurde. „Sie hat den Wirkungskreis der Polytechniker mitgeprägt“, sagt von Wietzlow. Und das hat auch einen Grund: Im Jahr 2005 wurde die Sparkasse verkauft. Als „einen einschneidenden Schritt“ bezeichnet das von Wietzlow. Doch dieser Schritt „revitalisierte“ die Polytechniker. 435 Millionen Euro bekamen sie für den Verkauf. Mit dem Geld wurde die Stiftung Polytechnische Gesellschaft gegründet, die mit 395 Millionen Euro ausgestattet wurde. „Die Stiftung ist unser verlängerter operativer Arm“, sagt von Wietzlow. Sie führe den Gedanken der Gründungsväter in allen Belangen fort.

40 Millionen Euro Kapital

Heute zählt die Polytechische Gesellschaft rund 330 Mitglieder, sieben Tochterinstitute gehören noch zur Familie (siehe Info-Box). Der Verein hat ein Kapital von rund 40 Millionen Euro. Jährlich werden sechs Tochtergesellschaften – ausgenommen ist die Stiftung Polytechnische Gesellschaft – mit rund einer Million Euro unterstützt. „Das wird ab 2018 schwer. Dann laufen die guten Anleihen aus“, sagt von Wietzlow. Rund 30 Prozent des Kapitals sind in Aktien angelegt. Deshalb seien die Tochterinstitute dazu angehalten, eigenes Geld zu aquirieren. Ein Problem sieht er darin nicht. „Wir blicken optimistisch in die Zukunft.“ Dennoch versuche man, jugendlicher und moderner zu werden. „Wir wollen von dem Image weg, dass wir ein Verein von älteren Herren und Damen seien.“

Einen ersten Eindruck davon kann man am 10. September im Casino der Goethe-Universität bekommen. Dort präsentieren sich die Polytechniker und ihre Tochterinstitute. Zudem veranstaltet der Verein seit Anbeginn seiner Gründung eine Vortragsreihe, die es auch im Jubiläumsjahr gibt. Sie befasst sich mit Zukunftsfragen und findet regelmäßig in der Frankfurter Sparkasse in der Neuen Mainzer Straße statt. Nächster Termin ist der 20. September. Als Höhepunkt des Jubiläumsjahres feiert die Polytechnische Gesellschaft am 24. November dann ihr 200-jähriges Bestehen mit einem Festakt und geladenen Gästen in der Paulskirche. Von Wietzlow sagt: „Das wird ein künstlerisch vielfältiges Fest.“