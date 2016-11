Kundgebung vor Generalkonsulat: 200 Menschen demonstrieren in Frankfurt gegen Erdogan

Angesichts der jüngsten Entwicklung in der Türkei haben in Frankfurt rund 200 Menschen gegen Staatschef Erdogan demonstriert. Die spontane Kundgebung vor dem Generalkonsulat am Freitag blieb nach Angaben der Polizei zunächst friedlich. Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hatte Deutschland am Donnerstag vorgeworfen, Terroristen Unterschlupf zu bieten, statt „rassistische Übergriffe gegen Türken” zu verhindern. Zuvor hatte es Festnahmen von Politikern der pro-kurdischen Partei HDP und Journalisten gegeben.

(dpa)