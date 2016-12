So ist die aktuelle Flüchtlingssituation: 2016 kamen deutlich weniger Flüchtlinge als erwartet nach Frankfurt

Frankfurt musste in diesem Jahr viel weniger Flüchtlinge aufnehmen als erwartet: Im Januar hatte die Stadtverwaltung noch mit der Zuweisung von 10 000 Asylsuchenden gerechnet, bis gestern waren es aber nur gut 2400. Von einer entspannten Lage kann trotzdem keine Rede sein: Viele Flüchtlinge leben nach wie vor in Notunterkünften.

In der vergangenen Woche sind zwei Frankfurter Notunterkünfte für Flüchtlinge vom Netz gegangen. In der Turnhalle der Philipp-Holzmann-Schule (Westend) und dem „United Hostel“ in der Kaiserstraße (Bahnhofsviertel) sind vorerst keine Asylsuchenden mehr untergebracht. In den sechs verbliebenen Notunterkünften leben nach Angaben der städtischen Stabsstelle Flüchtlingsmanagement aber weiterhin etwa 1100 Menschen und hoffen auf eine bessere Unterbringung. „Die Lage auf dem Frankfurter Wohnungsmarkt ist angespannt“, sagt Thomas Mader, stellvertretender Leiter der Stabsstelle. „Deshalb gibt es leider nur einen geringen Abfluss aus unserem Unterbringungssystem.“

Zur aktuellen Situation führt Mader aus, dass unabhängig von den Notunterkünften etwa 1000 Flüchtlinge in Hotels und 2100 in Übergangsunterkünften wie Wohnheimen und Containerkomplexen untergebracht seien. An der Schaffung zusätzlichen Wohnraums werde zwar gearbeitet, bis neue Gebäude errichtet oder Büro- in Wohnräume umgewandelt werden könnten, gingen aber Planungen mit einer Dauer zwischen sechs Monaten und zwei Jahren ins Land. Mader sagt voraus: „Das Thema Wohnraum für Flüchtlinge wird uns noch eine ganze Weile beschäftigen.“

25 kommen pro Woche

Da kommt es der Stadtverwaltung zupass, dass die Zahl der Flüchtlinge, die das Land der Stadt zuwies, im Jahr 2016 weit hinter der Prognose zurückblieb: Im Januar rechneten die Verantwortlichen noch mit 10 000 zugewiesenen Flüchtlingen. Bis gestern waren es aber gerade mal 2416, was vor allem an den Grenzschließungen auf der Balkan-Route und dem Flüchtlingspakt zwischen der Europäischen Union mit der Türkei liegen dürfte. Nach Maders Angaben werden in Frankfurt derzeit etwa 25 zugewiesene Flüchtlinge pro Woche aufgenommen. Im Spätsommer und Herbst 2015 seien es mitunter 200 pro Woche gewesen. Die Gesamtzahl der Zuweisungen 2015 habe bei gut 3240 gelegen.

Die Zahl der unbegleiteten minderjährigen Ausländer – also der jungen Flüchtlinge, die auf eigene Faust nach Deutschland kamen – ist laut Mader ebenfalls gesunken: Gut 4560 Frankfurter Inobhutnahmen im Jahr 2015 stehen 825 im laufenden Jahr (bis einschließlich November) gegenüber.

Für das Jahr 2017 rechnet die Stabsstelle Flüchtlingsmanagement mit insgesamt 1300 zugewiesenen erwachsenen Flüchtlingen, also einem weiteren Rückgang. Die Neuzugänge tragen nach Maders Worten trotzdem zur angespannten Lage bei den Unterbringungen bei, „weil wir für sie derzeit noch keinen Platz haben“.

Bundespolizei atmet auf

Auch die Zahl der Flüchtlinge, die am Frankfurter Hauptbahnhof ankamen, ist im Jahresvergleich erheblich gesunken: Während die Bundespolizisten der Inspektion Frankfurt im Jahr 2015 fast 5970 Asylsuchende registrierten, waren es bis November 2016 nur gut 1440 – aller Voraussicht nach wird es dort in diesem Jahr also auf einen Rückgang der Flüchtlingszahl um ungefähr drei Viertel hinauslaufen.

Das deutliche Minus zeigt sich auch beim Blick auf die jeweiligen „Spitzenmonate“: Im Jahr 2015 meldeten sich im August fast 1250 und im September genau 1040 Flüchtlinge bei der Bundespolizei am Hauptbahnhof. Die höchsten Zahlen im Jahr 2016 fielen mit 183 im Juli und 180 im Januar und August viel niedriger aus. Im März, April und September 2016 sank die Flüchtlingszahl sogar unter die 100er-Marke – das hatte es in keinem Monat des Vorjahres gegeben.

Weil sich die Asylsuchenden 2015 mitunter in der Bundespolizeiwache drängten und die Beamten mit der Registrierung kaum nachkamen, wurde im Frühjahr des Jahres ein Besprechungszimmer zu einem Aufenthaltsraum mit Feldbetten umfunktioniert. Später richtete die Bundespolizei einen Bustransfer zu einer eigens geschaffenen Bearbeitungsstelle am Frankfurter Berg ein. Zudem bildete sie eine Ermittlungsgruppe für Verstöße gegen das Aufenthaltsrecht.

Die besonderen Strukturen, welche die Bundespolizei am Hauptbahnhof wegen des Flüchtlingsstroms im Sommer und Herbst 2015 schuf, seien nach dessen Abebben wieder aufgelöst worden, sagte Bundespolizeisprecher Ralf Ströher auf Nachfrage dieser Zeitung. Die Folgen der Flüchtlingskrise wirken aber in der Inspektion am Hauptbahnhof nach: „Drei Kollegen sind noch für Einreisekontrollen abgeordnet: zwei nach Passau an die deutsch-österreichische Grenze und der Dritte an den Frankfurter Flughafen.“

Die Flüchtlingshelfer am Hauptbahnhof haben ihren Standort am Gleis 24 übrigens im Juni verlassen. Die Stadt bekundete damals, dass täglich nur noch maximal 20 Flüchtlinge betreut worden seien. Angesichts der hohen Kosten für die Anlaufstelle – je 200 000 Euro pro Monat – sei der Betrieb nicht länger wirtschaftlich.