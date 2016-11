Baubeginn im November: 220 Mikro-Appartements am Ziegelhüttenweg

Am Ziegelhüttenweg tut sich was: Die Immobilien-Gruppe der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) hat dort ein 2500 Quadratmeter großes Grundstück gekauft. Noch im November soll dort mit dem Bau von rund 220 Mikro-Appartements begonnen werden. Die kleinen Ein-Raum-Wohnungen sind im Schnitt 21 Quadratmeter groß und verfügen über eine Kochnische sowie ein Bad. Zudem soll es Gemeinschaftsräume auf allen Ebenen, einen Waschraum im Untergeschoss, Auto- wie auch Fahrradabstellplätze in der Tiefgarage sowie Car-Sharing-Stellplätze geben.

Ende 2017 sollen die Appartements fertig sein. „The Bohemian“ nennt die LBBW Immobilien das Projekt. Damit baut das Unternehmen seine Präsenz im Rhein-Main-Gebiet weiter aus. Nach den „Rebstockhöfen“, einem Gebäudeensemble mit 147 Mietwohnungen und rund 2000 Quadratmeter Einzelhandelsfläche, und dem Projekt „Das Edison“, das 54 Eigentumswohnungen umfasst und aktuell in der Frankfurter City West entsteht, sind die 220 Mikro-Appartements mittlerweile das dritte Projekt, das die LBBW Immobilien in den letzten zwei Jahren in Frankfurt in Angriff nimmt.

Verkäuferin des Grundstücks in Sachsenhausen war die Engelhardt-Gruppe aus Forchheim, die bundesweit unter anderem durch die Appartmententwicklung im Münchner Olympia Tower bekannt wurde. Die Aengevelt Immobilien war als Vermittlerin tätig. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Mit „The Bohemian“ will die LBBW Immobilien-Gruppe ganz unterschiedliche Zielgruppen ansprechen, ein neues, vermögendes Klientel erschließen. Aengevelt Niederlassungsleiter Daniel Milkus: „Produkte dieser Art werden derzeit immer stärker nachgefragt,

