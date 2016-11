Prozess in Frankfurt: 25-Jähriger stiehlt 8000 Euro von Großmutter seiner Freundin

Man begab sich offenbar recht gerne zu der älteren Dame, die in Ginnheim in der Nähe des Fernmeldeturmes wohnt. Da gab es Kaffee und Kuchen und manch’ nette Unterhaltung über die gemeinsame Zukunft, die sich die Enkelin gemeinsam mit ihrem Freund ausmalte.

Was dabei offenbar nicht zur Sprache kam, waren diverse „Knicke“ in der Biografie des Mannes. Er hatte etwa keinen Schulabschluss, dafür aber diverse Vorstrafen. Diese wiederum hingen mit einer weiteren Marotte von ihm zusammen – er hielt sich gerne in einschlägigen Lokalitäten auf, um dem Glücksspiel zu frönen. Darum stieg sein monetärer Bedarf stetig, zumal ihm das Glück nicht immer hold war.

Poker und Spielsalon

Dank der Besuche bei der Oma fand der Angeklagte heraus, wo sie die Geldkassette mit Bankdokumenten und anderen Wertgegenständen aufbewahrte. Die Sparbücher jedenfalls waren irgendwann verschwunden, wahrscheinlich bei einem Besuch im April vergangenen Jahres. Bis Juli blieb der Verlust offenbar unbemerkt. In drei Tranchen hob der Schwiegerenkel in spe insgesamt 8000 Euro ab, die er am Pokertisch oder Spielautomat verschleuderte.

Nach drei Monaten entdeckte die alte Dame jedoch, dass auf ihren Sparkonten etwas nicht stimmte und Abbuchungen vorgenommen wurden, die sie nicht veranlasst hatte. Man konnte seitens der Bank aber genau nachvollziehen, wer wann an den Konten zugange war. Die Aufzeichnungen der Videokamera führten es der zutiefst erschütterten Seniorin vor Augen, dass es der Freund der Enkelin war, der ihr das Geld gestohlen hatte. Auch die Enkelin bestätigte die Videoaufnahmen.

Mitschuld der Bank

Für die Inhaberin der Sparkonten endete der Fall glimpflich: Denn die Bank musste gestehen, dass man dem Sparbuchdieb das Geld eigentlich gar nicht hätte auszahlen dürfen. Die 8000 Euro wurden an die Kundin zurückgezahlt – das Geldinstitut hat jetzt den Schaden.

Auch der Dieb hoffte gestern vor dem Frankfurter Amtsgericht auf einen gnädigen Ausgang der Geschichte. Die Freundin hält ihm weiterhin die Treue und schmiedet mit ihm gemeinsame Zukunftspläne, deren Basis ein in Kürze nachzuholender Realschulabschluss des Mannes bilden soll. Von Spielsalons hält er Abstand.

Mehrere Vorstrafen

Dem Richter genügte das jedoch nicht. Er riet dem Angeklagten zu einer Therapieteilnahme und störte sich auch an dessen Vorstrafen. Darum „überbot“ er den Staatsanwalt (der nur eine Geldstrafe beantragt hatte) mit dem Urteil der Bewährungsstrafe von dreieinhalb Monaten. Bewährungsauflage: Der 25-Jährige muss der Bank 8000 Euro zurückzahlen. Die Oma besuchte er seit der Tat bisher nur ein Mal: Um sich bei ihr zu entschuldigen.