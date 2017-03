Großdemo in Frankfurt: 30000 Kurden und viele verbotene Fahnen

Demonstration Liveticker zum Nachlesen: So verlief die Großdemo der ... 30.000 Kurden haben am Samstag in Frankfurt gegen eine Diktatur in der Türkei und für Demokratie demonstriert. Die Polizei sicherte die Demonstration mit einem Großaufgebot, um Zusammenstöße zwischen Kurden und nationalistischen Türken zu verhindern. Hier gibt es die Demo zum Nachlesen. clearing

[ Testen Sie jetzt hier das digitale Abo der FNP und ihrer Regionalausgaben für nur 5,90 €. ]

„Er-do-gan, Ter-ro-rist! Er-do-gan, Ter-ro-rist!“, skandieren die kurdischen Demonstranten auf dem Frankfurter Opernplatz. Viele von ihnen tragen Flaggen und Transparente – auch solche mit verbotenen Symbolen, etwa dem Konterfei Abdullah Öcalans auf gelbem Grund.Der in der Türkei inhaftierte Führer der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK), die von den deutschen Behörden als Terrororganisation eingestuft und verboten wurde, ist auf der Großdemonstration allgegenwärtig: „Freiheit für Öcalan!“, steht auf vielen Fahnen und auch auf den neongelben Westen, die die Ordner tragen. Öcalans „Gegenspieler“, der türkische Staatspräsident Recep Erdogan, ist auf keiner einzigen Flagge zu sehen, wird im Laufe der Kundgebung aber immer wieder als „Faschist“, „Diktator“ und „Terrorist“ beschimpft.20 000 Menschen aus dem gesamten Bundesgebiet hatte „NAV-DEM“, das „Demokratische Gesellschaftszentrum der KurdInnen in Deutschland“, zu der Demo anlässlich des kurdischen Neujahrsfestes (Newroz) erwartet. An den Sammelpunkte an der Alten Oper und der Bockenheimer Warte sah es zunächst so aus, als werde die Teilnehmerzahl weit hinter den Erwartungen zurückbleiben. Der Strom der Kurden, die mit Zügen, Reisebussen und Autos in die Stadt kamen, riss jedoch nicht ab, so dass die Polizei die Zahl der Kundgebungsteilnehmer am Nachmittag auf 30 000 schätzte. Bei den europaweiten Blockupy-Protesten gegen die Eröffnung der neuen Europäischen Zentralbank waren es – dies zum Vergleich – „nur“ 17 000 gewesen.Die Frankfurter Polizei war am Samstag mit einem Großaufgebot im Einsatz, zu dem auch Bereitschaftspolizisten aus Hessen und anderen Bundesländern gehörten. Den beiden Protestmärschen, die auf verschiedenen Strecken durch die Stadt zogen, um sich am Platz der Republik zu vereinen, fuhren jeweils ein gepanzertes Fahrzeug und ein Wasserwerfer voraus. Auch ein Polizeihubschrauber war in der Luft, um die Lage im Blick zu behalten. Zu den befürchteten Auseinandersetzungen zwischen Kurden und türkischen Nationalisten am Rande der Kundgebung kam es nicht. Dafür machten mitunter Gerüchte die Runde, dass türkische Nationalisten gesichtet worden und „auf dem Weg zur Demo“ seien.Dass sich viele Kurden nicht an das vom Bundesinnenministerium erweiterte Verbot von PKK-Symbolen und -Emblemen halten würden, zeichnete sich schon zu Beginn der Demo ab. Die Polizei forderte per Lautsprecher dazu auf, entsprechende Gegenstände wegzupacken. Als die Kundgebungsteilnehmer nicht Folge leisteten, kündigte die Polizei Aufnahmen zum Zweck der Dokumentation und Verfolgung der Straftaten gegen das Vereinsgesetz an. Tatsächlich waren am Rande der Protestmärsche immer wieder Beamte von Beweissicherungs- und Festnahme-Einheiten (BFE) zu sehen, die Personen samt ihren verbotenen Gegenständen filmten oder fotografierten.Eine Polizeisprecherin betonte nach der Kundgebung, dass sich viele Teilnehmer gesetzeskonform verhalten hätten. Bedauerlicherweise habe aber „ein nicht unerheblicher Anteil“ verbotene Symbole zur Schau gestellt. Die Einsatzleitung habe die Kundgebung zwar laufenlassen, um den regeltreuen Teilnehmern das grundgesetzlich geschützte Recht auf Versammlungsfreiheit zu gewähren. Im Hinblick auf die Personen, die Straftaten begingen, seien aber zusammen mit der Staatsanwaltschaft Strafverfahren eingeleitet worden.Nach der Demo begann auf der Europa-Allee, wo es eine Bühne mit Videowand und zahlreiche Stände gab, eine Abschlusskundgebung. Einer der Redner bescheinigte der Türkei, nach dem Militärputsch im Juni 2016 „endgültig in die Diktatur gefallen“ zu sein. Er kritisierte, dass im Namen von Erdogans AKP-Regierung kurdische Gebiete unter Zwangsverwaltung gestellt, viele Kurden verhaftet und ganze Stadtteile zerstört worden seien. Im Hinblick auf das PKK-Verbot und die Ausweitung der untersagten Symbole warf der Redner der Regierung Merkel vor, wie ein „verlängerter Arm der türkischen AKP-Regierung“ zu handeln. Für die Sicherheitsbehörden kam das alles keineswegs überraschend: Schon in der Vergangenheit war das bundesweite Newroz-Fest regelmäßig für politische Verlautbarungen im Sinne der PKK genutzt worden.