Frankfurter Schulen: 4,4 Millionen Euro für saubere Schultoiletten

Viele Schüler meiden sie, so lange sie nur können. Denn die Klos an vielen Frankfurter Schulen sind eine stinkende Zumutung. Jetzt sollen sie häufiger geputzt werden.

An der einen Schule zahlen Eltern monatlich einen Extra-Euro für die Toilettenfrau, dort spendet der Förderverein Halter für Handtücher und Toilettenpapier, und andernorts versuchen die Jugendlichen in eigener Regie, dem Problem mit Kunstwerken und Plakaten beizukommen. Vieles haben die Schulgemeinden ausprobiert, um der Misere mit den oft stinkenden und ramponierten Toiletten beizukommen. Nun will auch die Stadt ihre Leistungen nachbessern:

Schulklos sollen künftig häufiger gereinigt werden, bislang kamen die Putzkräfte nur einmal am frühen Morgen. 300 000 Euro extra sollen dafür in diesem Jahr bereitgestellt werden. 2021 sollen es sogar 4,4 Millionen Euro sein, die die Stadt zusätzlich für die Reinigung von Schultoiletten bezahlt. Insgesamt dürfte dann ein zweistelliger Millionenbetrag in die Klos fließen.

Damit setzt das Schuldezernat nun um, was Elternvertreter und Schulleiter seit vielen Jahren fordern: Wenn die Schultage immer länger werden, müssen auch die Toiletten in den Gebäuden häufiger gereinigt werden. Besonders an den Schulen, an denen die Sanitäranlagen schon Jahrzehnte alt sind und geradezu ein Anreiz zum Vandalismus zu sein scheinen.

Diese Erkenntnis bestätigte auch ein Pilotprojekt, welches das Schuldezernat bereits 2013 in elf Schulen gestartet und nun fertig ausgewertet hat: Der bisherige Reinigungsturnus genügt an kaum einer Schule.

Die zweite Antwort, die der Versuch geben sollte, fiel nicht so eindeutig aus: Die Mehrheit der Pilot-Schulen erklärte es für ausreichend, wenn die Toiletten mehrmals täglich gereinigt würden. Sind die Klos sauber, kämen die Schüler deutlich seltener auf die Idee, die Wände zu beschmieren, Toilettenpapier rumzuwerfen oder sonst gar etwas zu demolieren. Doch auch ein Test mit Aufsichtskräften, die ständig anwesend sind, kam gut an. Einige Schulen schwören auf eine Präsenzkraft an den Toiletten.

Zur Wahl gestellt

Künftig dürfen sie selbst entscheiden, wie bei ihnen das „Örtchen“ gepflegt werden soll. Dafür hat das Stadtschulamt verschiedene Modellverträge ausgearbeitet, die zwischen Schule und Reinigungsfirma abgeschlossen werden können. Das geht allerdings erst dann, wenn die bislang gültigen Verträge ausgelaufen sind. Deshalb dauert es Jahre, bis tatsächlich alle Kinder davon profitieren können, dass die Stadt mehr Geld für Sauberkeit und Hygiene ausgibt.

Mangel an Seife

„Noch während der Pilotversuch lief, wurden neue Verträge für einzelne Schulen abgeschlossen. Die sind nun noch drei Jahre an die alten Bedingungen gebunden“, kritisiert Alix Puhl, Stadtelternsprecherin. Das Thema Schultoiletten sei ein „gruseliger Dauerbrenner“, die Mängelliste reiche bis zu Seife und Toilettenpapier. Auch davon wird mehr verbraucht, wenn die Kinder bis zum Nachmittag bleiben. Mancher Schule geht da das Geld aus.

Bislang gelten die erhöhten Putz-Intervalle nur an den elf Pilotschulen, in diesem Jahr werden für weitere Gebäude neue Verträge abgeschlossen. Dafür stehen dann 300 000 Euro mehr im Haushalt. Die Mehrheit der übrigen Verträge läuft noch bis 2018 beziehungsweise 2019, deshalb werden erst in zwei Jahren die vollen 4,4 Millionen Euro mehr gebraucht, die Schuldezernentin Sylvia Weber (SPD) aber bereits für den Haushalt angemeldet hat.

In der Gesamtsumme wird dieses Geld aber nicht reichen. Im Pilotversuch hat man zur Gegenfinanzierung der Sauberkeit in den Toiletten die Schulgebäude nur noch vier Mal in der Woche putzen lassen. Ob auch das Standard werden soll, ist noch nicht entschieden. Für alle Schulen würde das jedenfalls nicht funktionieren. Denn nach einem langen Schultag oder einer zweiten Runde mit der Nachmittagsbetreuung oder an Matschtagen braucht selbst eine gepflegte Schule eine Reinigung.

