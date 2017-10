Katastrophenschutz: 450 Retter üben am Osthafen

Ein ohrenbetäubender Knall und eine Druckwelle, die Schaulustige zurückdrängt. Senkrecht steigt ein Feuerball in die Luft, Hitze macht sich breit. Danach herrscht vollkommene Stille. Grauer Rauch steigt aus dem Anhänger des Lkw, durchsichtige Flüssigkeit läuft aus, rinnt die Straße lang. Aus dem grünen Mainwasser im Osthafenbecken ragen Arme und Kopf eines Mannes, der sich in Panik ins Wasser geflüchtet hatte. Männer und Frauen erlitten Schnittwunden von herumfliegendem Glas, andere sind teilweise bewusstlos in ihren Autos eingeklemmt. Wimmern, Weinen und Schreie liegen über der Straße. Aus dem Keller eines Bürogebäudes, in das die Flüssigkeit läuft, tönen Klopfgeräusche, Husten und Hilferufe. „Holt uns hier raus. Es brennt. Wir können nicht atmen. Hilfe!“

Angstvolles Warten

Eine gefühlte Ewigkeit dauert es, bis Martinshörner erklingen und endlich Feuerwehr, Rettungswagen und Polizei eintreffen. Tatsächlich sind genau sechs Minuten seit dem Knall vergangen, bis die ersten Hilfskräfte da sind – entgegen der Anmutung ist es aber kein Unfallort, sondern nur die Kulisse einer großen Katastrophenschutzübung.

Norbert Klein (48) ist Fachberater des Technischen Hilfswerks (THW) und leitet solche Übungen im elften Jahr. Seit 1988 ehrenamtlich dabei, arbeitet er hauptberuflich als Controller. „Das hier ist kein Spiel mit dem Feuer. Es kann jederzeit überall passieren. Während wir jetzt in etwa wissen, was geschehen ist, haben die Einsatzkräfte in ihrer Zentrale viel weniger Informationen. Etwa: „Unfall mit Lkw und Gefahrengut. Verletzte.“

Da ist noch keine Rede vom hoch entflammbaren und krebserregenden Raketentreibstoff Hydrazin, der in diesem Szenario ausläuft. „Da müssen mit ganz wenigen Informationen ganz schnell passende Päckchen gepackt werden. Mit allen Eventualitäten und Möglichkeiten. Dabei gilt die Faustregel: Mensch, Umwelt, Sachgüter.“

Innerhalb von Minuten ist das Gelände gefüllt mit Feuerwehr, Polizei, THW, Maltesern, Deutschem Rotes Kreuz, Johanniter Unfallhilfe, Arbeiter Samariter Bund und Deutscher Lebensrettungsgesellschaft (DLRG), die mit einem kleinen Motorboot den geschockten und mittlerweile unterkühlten Passanten aus dem Wasser rettet. Insgesamt 105 Fahrzeuge und mehr als 450 Einsatzkräfte sind an der Übung beteiligt. Es werden lebensrettende Maßnahmen durchgeführt, es wird beruhigt, getröstet, Wunden verbunden. Einsatzkräfte schneiden mit schwerem Gerät verkeilte Autotüren auf, sichern sich selbst mit Sauerstoffmasken vor Verseuchung. Eine Dekontaminierungsdusche wird errichtet, in der alle gehfähigen Betroffenen vom Gift befreit werden, in der „Patientenablage“gibt es erste medizinische Betreuung, fällt die Entscheidung, wer ins Krankenhaus muss. Auf Tragen liegen Patienten.

Pures Adrenalin

„Das geht unter die Haut“, sagt Doris Schneider-Klein (31). Sie ist selbst Rettungsassistentin und heute für die Malteser als Praxisanleiterin für ihre 45 Azubis im dritten Lehrjahr. Solche Übungen seien „purer Stress, pures Adrenalin und sehr authentisch. Die Zusammenarbeit zwischen allen Rettungsdiensten muss reibungslos laufen. “