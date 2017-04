Wie kommt man an seinen Finderlohn?: 54-Jährige fand iPhone und wartet schon lange auf Belohnung

2015 – aus diesem Jahr stammt die letzte vorliegende Erhebung – wurden bei der Frankfurter Polizei etwa 4705 Fundsachen abgegeben. „Vom Portemonnaie bis zum Hund war alles dabei, denn Tiere zählen rechtlich leider als Gegenstand“, berichtet Andrew McCormack, Sprecher der Frankfurter Polizei.

Die Zahl der abgegebenen Dinge beim Fundbüro variiere von Woche zu Woche, erklärt Ralph Rohr, Sprecher des Ordnungsamtes. „Sie wird stark durch stattfindende Messen, Märkte, Veranstaltungen, Jahreszeiten und Feiertage beeinflusst“, sagt er. Die erste Anlaufstelle sei für viele jedoch die Polizei. „Und das besonders, wenn der Gegenstand in räumlicher Nähe eines Polizeireviers gefunden wird“, berichtet McCormack. Dort blieben die Fundsachen dann auch ein paar Tage, bis sie an das Fundbüro übergeben werden. Zuvor stellt sich den Findern eine Frage: Finderlohn – ja oder nein?

Gisela Greulich stellte sich diese Frage vor etwas mehr als einem Dreivierteljahr, als sie in Sachsenhausen ein Handy auf der Straße liegen sah. „Es war ein regnerischer Tag im Juni, es hatte anscheinend einen Unfall gegeben“, erzählt die 54-Jährige. Das i-Phone habe sie auf dem Boden der Straße Neuer Wall gesehen, also zögerte sie nicht und brachte es zum nächsten Polizeirevier, das an der Offenbacher Landstraße zu finden ist.

„Ich habe dort auch nach einem Finderlohn gefragt, man hat ja schließlich ein Recht darauf“, erzählt Gisela Greulich. Dazu steht im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB): „Der Finder kann von dem Empfangsberechtigten einen Finderlohn verlangen.“ Der Wert des Gegenstandes müsse dann zunächst vom Fundbüro oder der Polizei eingeschätzt werden. „Bei dem I-Phone lag der Wert bei 250 Euro, mir hätten dann etwa 12,50 Euro Finderlohn zugestanden“, berichtet Greulich.

Doch daraus wurde eine langwierige Geschichte. Das Polizeirevier habe sie nur abgewiesen. „I-Phone oder Finderlohn, das war meine Forderung“, berichtet die 54-Jährige. Also versuchte sie es ein paar Tage später beim Fundbüro. „Dort wurde das Handy aber schon den Eigentümern ausgehändigt und niemand wusste etwas von einem Finderlohn.“

Daraufhin sei sie wieder zur Polizei gegangen. „Dort wurde mir gesagt, ich solle einen Antrag ausfüllen und sie werden gucken, dass ich mein Geld bekomme“, erzählt Greulich. Den Antrag füllte sie dann kürzlich auch aus, einen Finderlohn habe sie aber immer noch nicht erhalten.

„Wir entscheiden nicht, wer einen Finderlohn bekommt“, sagt Polizeisprecher McCormack. „Bei uns kann man nur ein Kreuzchen setzen bei der Frage, ob man einen Finderlohn möchte. Aus persönlicher Erfahrung legen aber die wenigsten einen Wert darauf.“ Alles andere würde dann das Fundbüro klären. Ordnungsamtssprecher Rohr betont allerdings die Rechte des Finders: „Sie werden vom Fundbüro in besonderem Maße gewahrt.“

Bei der Entscheidung über einen Finderlohn käme es auf die Einstellung des Finders und den Wert der Fundsache an, so Rohr. Auch wenn Einzelfälle bei anderen Behörden oder Kaufhäusern bekannt seien, bei denen die Finder nicht den rechtmäßigen Lohn erhalten haben, wäre dies beim Frankfurter Fundbüro nicht der Fall. Gisela Greulich hofft jetzt nach Ausfüllen des Antrags auf einen nachträglichen Finderlohn – oder zumindest eine Aufwandsentschädigung.