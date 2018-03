Spenden kann so einfach sein: Einfach das Leergut in den Automaten werfen und auf den Auswahlknopf spenden drücken. So geschehen am Frankfurter Flughafen. 60.000 Euro sind dadurch zusammengekommen. Ab April kommen neue gemeinnützige Organisation auf die Spendenliste.

Leergut einwerfen, Auswahlknopf drücken und schon hat man etwas Gutes vollbracht: So einfach ist die Flaschenpfandspende am Flughafen Frankfurt. Insgesamt spendeten Reisende, Besucher und Beschäftigte im vergangenen Jahr auf diese simple Weise knapp 60 000 Euro an gemeinnützige Einrichtungen. Ab dem 3. April dürfen sich vier neue Organisationen aus dem Umland über regelmäßige Spendenschecks freuen.

Diese Einrichtungen können sich freuen

Neu in der Auswahl sind die Mainzer Tafel, der Verein Straßen-Engel mit Hilfsangeboten für Obdachlose und Bedürftige in Hanau, das Agaplesion Elisabethenstift Elisabethen-Hospiz in Darmstadt sowie die Initiative „Kinder in der Stadt“ KidS Frankfurt, die sich der Förderung von Kindern und Jugendlichen aus schwierigen sozialen Verhältnissen widmet. Seit Juli 2013 besteht am Flughafen die Möglichkeit, Pfandflaschen in einem von 24 Rückgabeautomaten zu entsorgen. Nach dem Einwurf einer Pfandflasche stehen jeweils vier Empfängerorganisationen zur Auswahl. Seit Inbetriebnahme der Automaten ist eine Spendensumme von knapp 250 000 Euro zusammengekommen.

(red)