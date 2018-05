Eine Stadt erbebt: 60 000 Fans feiern ausgelassen den Pokalsieg von Eintracht Frankfurt

Als „Fußballgott“ Alex Meier Danke sagt, erschüttert ein schwarz-weiß-rotes Erdbeben den Römerberg. Rund 12 000 Fans springen mit dem Kapitän der Frankfurter Eintracht auf und ab und skandieren: „Wer nicht hüpft ist Offenbacher, hey, hey!“ Ohrenbetäubender Jubel brandet auf, Fahnen werden geschwenkt, manch einer hat Tränen in den Augen. Der offizielle Empfang der Mannschaft im Rathaus ist der Höhepunkt des Feier-Marathons, der am Abend zuvor mit dem historischen 3:1-Pokalsieg der SGE gegen den FC Bayern München begonnen hatte – und der die Stadt in den Ausnahmezustand versetzte.

Bilderstrecke So feiert Frankfurt seine Pokalhelden auf dem Römerberg

Berlin, Samstag, 22:01 Uhr: Der Abpfiff verkündet den 3:1-Triumph der Eintracht. Zu Hause in Frankfurt explodiert die Commerzbank-Arena förmlich: Viele Anhänger des Vereins hatten sich dort versammelt, um gemeinsam das Spiel zu verfolgen. Vom Stadion aus brandet die Welle der Feierwütigen in die Innenstadt.

Bild-Zoom Foto: Andreas Arnold (dpa) Schon am Samstagabend zündeten die Feiernden in der Innenstadt immer wieder Pyrotechnik an. Am Sonntag kam es deshalb zu Festnahmen.

Ein Autokorso zieht hupend und mit aufheulenden Motoren an der Hauptwache entlang, jemand brüllt „Olé, Olé“ in ein Megafon. An der Konstablerwache gröhlen Hunderte die Eintracht-Hymne „Schwarz-weiß wie Schnee“, manche haben große Adler-Fahnen mitgebracht. In Alt-Sachsenhausen tanzt eine Gruppe junger Männer um ein rotleuchtendes bengalisches Feuer. Die Letzten feiern bis in die frühen Morgenstunden hinein.

Empfang Spieler verewigen sich im Goldenen Buch der Stadt Es gibt Momente an diesem Wochenende, da bleibt Polizeipräsident Gerhard Bereswill beinahe das Herz stehen, so nah dran sind die Fans an ihren Idolen, während der Autokorso samt Pokal gemächlich durch die Straßen rollt. clearing

Nicht nur für die Spieler geht die Party am nächsten Tag quasi ohne Pause weiter: Am Morgen fliegen die ersten Fans aus Berlin ein, die nicht verpassen wollen, wie die Pokalhelden in ihrer Heimat empfangen werden. Schon gegen 15 Uhr wird es zu voll auf dem Römerberg, die Sicherheitskräfte müssen die ersten Besucher abweisen. Große Leinwände zeigen, wie Boateng, Kovac & Co. ankommen.

Auf der Autobahn geparkt

Vom Frankfurter Flughafen aus schiebt sich der Eintracht-Autokorso bis zum Rathaus. Insgesamt rund 60 000 Menschen stehen ihnen Spalier, parken ihren Wagen auf dem Standstreifen der Autobahn, um ein Foto zu ergattern oder klettern über Barrieren, um mit einem ihrer Idole abzuklatschen. Je näher der SGE-Tross dem Römerberg kommt, desto langsamer kommt er voran, auf den letzten Metern fährt er nur noch Schritttempo.

Bild-Zoom Foto: pressehaus/roskaritz (www.bild-pressehaus.de) SGE-Fahnen wie diese sah man am Wochenende in ganz Frankfurt.

Um 18 Uhr hat das Warten ein Ende: Die Mannschaft trifft am Rathaus ein, verewigt sich im Goldenen Buch der Stadt und tritt auf den Balkon vor das Publikum. Die Euphorie ist gigantisch – obwohl einige der Wartenden sichtbar übernächtigt sind. „Ihr habt ein Feuerwerk in uns entfacht“, sagt ein Sprecher der Ultras später. Immer wieder betonen Fans im Gespräch, dass sie nach 30 Jahren ohne Titelgewinn nicht glauben können, was heute in Frankfurt passiert.

Bild-Zoom Foto: Huebner/Bremes (Jan Huebner) Auch beim Public-Viewing im Stadion war die Freude groß.

Sportvorstand Fredi Bobic ruft ihnen derweil zu: „Das ist der Wahnsinn, was hier los ist.“ Trainer Niko Kovac spricht von einem „wunderschönen, historischen Tag“. Kevin Prince Boateng entzündet auf dem Balkon eine Rauchfackel und Alex Meier hält zwar eine Ansprache, wirkt aber bis zum Schluss eigentlich sprachlos. Noch um 19 Uhr sind heisere Sprechchöre zu hören, erst danach wird es langsam leerer am Römer.

Festnahmen wegen Fackeln

Die Polizei zieht eine positive Bilanz zu den Feierlichkeiten: „Wir sind zufrieden“, sagt eine Polizeisprecherin. „Bis auf ein paar kleinere Auseinandersetzungen blieb es friedlich.“ Nur eines hatten die Sicherheitskräfte zu beanstanden: Dass in der Menge vereinzelt Pyrotechnik gezündet wurde und dadurch immer wieder Rauchwolken über die Menge hinweg zogen. In Folge dieser Vorfälle hätten die Beamten zwei Personen festgenommen, berichtet die Sprecherin. „Die Ermittlungen laufen.“ Zur Identität und den Tatvorwürfen gegen die mutmaßlichen Zündler könne man erst im Laufe der Woche mehr sagen.