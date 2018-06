Bildung: 600 Kindern bleibt die Wunschschule in Frankfurt verwehrt

In der vergangenen Woche wurden die Antwortschreiben an die Eltern verschickt, ob ihre Kinder nach den Sommerferien die weiterführende Schule ihrer Wahl besuchen können. Auch in diesem Jahr wird es wieder viele enttäuschte Kinder geben. Rund 600 Viertklässler werden nicht ihre Wunschschule besuchen können.

In diesen Tagen zittern wieder zahlreiche Frankfurter Familien auf dem Weg zum Briefkasten. Wird heute der Brief von der Wunschschule der Sprösslinge in der Post sein? Werden die Viertklässler überhaupt ihre favorisierte weiterführende Schule nach den Sommerferien besuchen können? In der vergangenen Woche wurden die Bescheide verschickt. Bis heute sollen alle Betroffenen einen Brief erhalten, auf welche Schule ihre Kinder künftig gehen werden.

Mehr Zuweisungen

Fest steht schon jetzt: Rund 600 Kinder mussten zugewiesen werden. Das heißt: Sie werden nicht die Schule besuchen, die sie sich gewünscht hatten. Diese Zahl teilte die stellvertretende Leiterin des Staatlichen Schulamts, Evelin Spyra, gestern gegenüber dieser Zeitung mit. Das sind mehr enttäuschte Kinder als noch in den beiden vergangenen Jahren. Damals wurden stets rund 500 Schüler einer nicht favorisierten Schule zugewiesen. „Unser Eindruck ist, dass sich die Zuweisungsnotwendigkeit aber auch künftig nicht nennenswert reduzieren wird“, sagte Evelin Spyra. Allerdings hätte jedes Kind einen Platz im gewünschten Bildungsgang, sprich: Gymnasium, Realschule oder Hauptschule, bekommen. „Darauf haben wir Wert gelegt“, so Spyra. Das würde aber nicht bedeuten, dass sich auch der Wunsch der Schulform erfüllt. Denn es kann durchaus sein, dass Kinder, die einen gymnasialen Bildungsgang angewählt haben, anstatt einem klassischen Gymnasium einer Gesamtschule zugewiesen worden sind. Nichtsdestotrotz haben sich die Eltern offenbar in diesem Jahr gut auf den Wechsel ihrer Kinder auf eine weiterführende Schule eingestellt.

Nur zehn Anrufe

Bisher sind beim Stadtelternbeirat erst wenige Anrufe eingegangen. „Es haben sich zwar schon Eltern bei uns gemeldet, verzweifelt waren sie aber nicht“, sagte Silke Deselaers vom „Team Übergang 4./5.“. Zehn Anrufe hat sie gezählt. „Einige wollten uns nur ihr Herz ausschütten“, so Deselaers. „Andere haben gefragt, wann es Informationsveranstaltungen an den Schulen für Familien gibt, die sich ursprünglich eine andere Schule für ihr Kind gewünscht hatten.“

In den vergangenen Jahren war Telefon beim Stadtelternbeirat nach der Versendung der Bescheide, welche weiterführende Schule die Viertklässler nach den Sommerferien besuchen werden, heiß gelaufen. Hunderte Kinder hatten keinen Platz an ihrer Wunschschule bekommen. Es gab Demonstrationen und Klagen gegen die Schulzuweisungen. „Natürlich hat es auch in diesem Jahr wieder Zuweisungen gegeben“, sagt Deselaers. „Was die Länge der Schulwege angeht, sind sie aber offenbar erträglich.“ Ihr Eindruck sei, dass sich das Staatliche Schulamt viel Mühe gegeben habe, den Kindern gerecht zu werden. Zudem habe der Stadtelternbeirat, als die Bescheide verschickt wurden, ein Info-Blatt zum Übergangsverfahren veröffentlicht. Die Elternvertreter weisen darauf hin, dass sich Familien, die bis heute keine Post bekommen haben, bei ihrer Grundschule, der Wunschschule oder dem Staatlichen Schulamt erkundigen können. Zudem raten sie allen, die keinen Platz an der gewünschten Schule bekommen haben, sich auf eine Warteliste setzen zu lassen.