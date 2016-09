Prozessauftakt am Landgericht Frankfurt: 72-Jähriger hatte zwölf Kilo Kokain im Koffer

Mit 72 Jahren „rückte“ im Oktober vergangenen Jahres ein schwedischer Rentner in die Frankfurter Untersuchungshaftanstalt ein. Er war zuvor auf dem Flughafen mit mehr als zwölf Kilogramm Kokain in einem Stoffkoffer aufgefallen. Als die Maschine aus dem brasilianischen São Paulo gelandet war, humpelte der Mann mit schlohweißen langen Haaren und dem Rauschebart an den Zollbeamten vorbei, die seinen Rollkoffer musterten. Dessen Überprüfung brachte die Fakten auf den Tisch: In zahlreichen unterschiedlichen Gefäßen befand sich einer Rauschgiftmischung, die aus knapp zehn Kilogramm reinen Kokains hergestellt worden war.

Tolldreiste Geschichte

Der Schmuggler, der mit den Drogen nach Peking weiterfliegen wollte, tat, als falle er aus allen Wolken und tischte den Beamten eine tolldreiste Geschichte auf: Er sei davon ausgegangen, dass sich in dem Koffer Chemikalien zur Reinigung verschmutzter amerikanischer Dollarnoten befänden. Ein Ghanaer namens „Coffie“ habe ihn beauftragt, das Mittel von Brasilien nach China zu transportieren, weil er selbst keinen Reisepass bekommen könne. In Ghana seien ihm schließlich fünf Millionen US-Dollar Transportlohn versprochen worden, also zehn Prozent jener Dollarnoten, die mit den Chemikalien gereinigt werden könnten.

Die Beamten glaubten die Geschichte nicht, sondern inhaftierten den Kurier. Bereits im Juni sollte der Prozess am Landgericht Frankfurt beginnen. Das Verfahren wurde jedoch nach wenigen Verhandlungstagen vertagt, weil ein in Schweden sitzender Zeuge, mit dem der Angeklagte offenbar Pläne zur Verwendung des Geldes geschmiedet hatte, nicht zum Prozess nach Frankfurt kommen konnte. Darüber hinaus ging es um einen Zusammenbruch, den der Rentner gleich nach seiner Festnahme auf dem Flughafen erlitt, der aber laut einem ärztlichen Gutachten simuliert gewesen sein soll.

Zollbeamter im Zeugenstand

Am ersten Verhandlungstag äußerte sich der Angeklagte noch nicht zum Tatvorwurf. Stattdessen wurde ein Zollbeamter aus Sachsen-Anhalt im Zeugenstand vernommen, der weitere Verästelungen dieses Kriminalfalles vorstellte. Ein 76-jähriger aus seinem Polizeibezirk betätigte sich offenbar auch in Sachen „Geldwäsche“ und transportierte im Auftrag der Afrikanischen Auftraggeber angebliche „Chemikalien“, diesmal aber von Brasilien nach Venedig, wo die Festnahme gelang. In Deutschland aber wurde das Verfahren gegen ihn wegen fehlenden hinreichenden Tatverdachts eingestellt. Es soll ihm nicht zu widerlegen gewesen sein, dass er tatsächlich von dem Rauschgift nichts wusste und von den Auftraggebern bewusst hereingelegt worden war.

Ob diese Entscheidung der Staatsanwaltschaft Magdeburg auch für den Frankfurter Fall des 72-jährigen von Belang sein wird, wird an den sechs vorläufig terminierten Verhandlungstagen geklärt. Im November soll der Prozess abgeschlossen werden.