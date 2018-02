Wohnungsbau: A5 soll nun doch nicht verlegt werden

Der Plan, die Autobahn 5 für einen neuen Stadtteil im Nordwesten zu verlegen, scheint vom Tisch. Alles bleibt so wie bisher: Die Stadt plant einen Stadtteil westlich von Niederursel und der Nordweststadt, der von der achtspurigen Autobahn durchschnitten wird und im Westen bis an die Grenze zu Steinbach und Oberursel reicht.

Mit einer Verlegung der A 5 etwa zur S-Bahn-Trasse wollte Frankfurt für den geplanten Stadtteil westlich von Niederursel mehr Platz schaffen. Doch die Idee ist nun vom Tisch: Laut einem Bericht der „Frankfurter Rundschau“ will Planungsdezernent Mike Josef (SPD) den Vorschlag von Planungsamtsleiter Martin Hunscher nun nicht mehr weiter verfolgen. Stattdessen solle das Gebiet mit insgesamt 10 000 Wohnungen wie zwei separate Stadtteile entwickelt werden, mit eigener Infrastruktur. Einer westlich der Autobahn, an der Grenze zu Steinbach und Oberursel, der andere östlich, an der Grenze zu Niederursel, Nordweststadt und Riedberg. Der CDU-Landtagsabgeordnete Ulrich Caspar hatte dies vor einigen Tagen vorgeschlagen.

Viel Zeit, viel Geld

Josef zufolge würde die Verlegung der Autobahn sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, er gehe sogar von Jahrzehnten aus. In Frankfurt herrsche aber großer Zeitdruck. Auch die Finanzierung des Vorhabens sei ein Problem, die Kosten könnten leicht die Milliardengrenze überschreiten. Mit der Aufnahme der Autobahnverlegung in den Bundesverkehrswegeplan und damit die Finanzierung durch den Bund sei vor 2030 nicht zu rechnen. Fest steht jedoch schon, dass die Autobahn von acht auf zehn Spuren erweitert werden soll. Sie zerschneidet den Stadtteil komplett.

Weitere Probleme zeichnen sich ab. So laufen entlang der Autobahn Hochspannungsleitungen. Im neuen Landesentwicklungsplan, der in diesem Jahr in Kraft treten soll, ist ein Mindestabstand von 400 Metern vorgesehen zwischen der Stromtrasse und der Wohnbebauung. Damit wäre das Bauvorhaben praktisch tot, denn es blieben kaum noch Flächen außerhalb dieses Stromschutzstreifens übrig.

Erfolg für die Nachbarn

Der Steinbacher Bürgermeister Stefan Naas (FDP) wertet den Verzicht Frankfurts auf die Verlegung der Autobahn als Erfolg. Er forderte, „die Autobahn als gegebene Grenze zu akzeptieren und das Vorhaben westlich der Autobahn A 5 ebenfalls aufzugeben, denn es ist genauso abwegig, einen Stadtteil zu planen, der von einer acht- und demnächst zehnspurigen Autobahn durchzogen wird.“ Steinbach ist wie Oberursel von dem geplanten neuen Stadtteil betroffen; Frankfurt wüchse direkt an die Grenze der beiden Nachbarkommunen heran, die erhebliche Verkehrsbelastungen fürchten.

Die jetzt neu vorgetragene Idee, die beiden Gebiete links und rechts der Autobahn als eigenständige Stadtteile zu planen, mache die Sache nicht besser, so Naas: „Die Autobahn bringt eine Konfliktlage mit sich, die nicht aufzulösen ist. Wohnhochhäuser direkt an der Autobahn wie an der vielbefahrenen A 66 waren ein Sündenfall und dürfen sich nicht wiederholen.“