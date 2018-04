Einbruch, Unfall, Überfall. Die Frankfurter Polizei ist dein Helfer in der Not. Manche Anrufer lassen die erfahrenen Beamten jedoch ratlos zurück.

1. Der Orientierte

„Polizeinotruf, guten Tag.“

„Hallo, ich brauche Hilfe!“

„Wo sind Sie denn?“

„In Frankfurt.“

„Wo genau?“

„In der Innenstadt.“

„Vielleicht etwas genauer?“

„Ähm… Ich kann den Mond und den Messeturm sehen.“

2. Die Schlaflose.

„Polizeinotruf, guten Tag.“

„Guten Tag, ich habe ein Problem mit meinem Mann.“

„Was ist denn los? Was macht er denn?“

„Er lässt mich nicht schlafen!“

„Wie bitte?“

„Immer wenn ich schlafen möchte, stupst er mich an.“

3. Der Lärmempfindliche.

"Polizeinotruf, guten Tag."

„Guten Tag, hier in meiner Wohnung höre ich alle paar Minuten ein komisches Geräusch…“

„Können Sie das Geräusch beschreiben?“

„So ein langes und hohes Piepen. Da! Da war es wieder! Haben Sie es am Telefon gehört? Ich glaube, das kommt aus dem Bad!“

„Ja, das habe ich gehört. Es klang wie bei mir zu Hause, wenn die Waschmaschine fertig ist.“

„Ähm… Ja… Das ist mir jetzt peinlich. Ich habe das Gerät erst seit gestern.“

4. Der Aufmerksame.

„Polizeinotruf, guten Tag.“

„Hallo, bitte kommen Sie schnell! Ich wohne im 4. Obergeschoss und gerade ist ein Mann an meinem Fenster vorbeigefallen. Ach, ich sehe gerade, dass es nicht so schlimm ist. Er steht auf und geht weg.“

6. Das Gewohnheitstier.

„Polizeinotruf, guten Tag.“

„Hallo, wir hatten einen Unfall. Es ist niemand verletzt.“

„Wo sind Sie denn genau?“

„Auf einer großen Straße. Sie ist vierspurig. Rechts ist ein Wald.“

„Wie heißt denn die Straße?“

„Keine Ahnung.“

„Von wo kamen Sie denn?“

„Von Zuhause.“

„Und wo wollten Sie hin?“

„Zur Arbeit.“

„So kommen wir, fürchte ich, nicht weiter."

„Hören Sie mal, ich fahre diese Strecke seit 23 Jahren! Da merke ich mir doch nicht, wie die Straße heißt!“

7. Der Behüter.

„Polizeinotruf, guten Tag."

„Guten Tag, können Sie bitte hierher kommen? Mein Sohn wurde von einem anderen Jungen geschlagen.“

„Wie alt ist ihr Sohn? Ist der Junge, der Ihren Sohn geschlagen hat, noch da?“

„Mein Sohn ist drei Jahre alt. Der andere Junge ist auch noch da.“

„Wie alt ist denn der andere Junge?“

„Der ist auch drei oder vier Jahre alt.“

8. Der Eitle.

„Polizeinotruf, guten Tag.“

„Ich möchte meinen Kosmetiker anzeigen!

„Was ist denn passiert?"

„Ich habe mir gestern die Wimpern verlängern lassen. Heute sind mir alle Wimpern abgefallen!“

9. Der Penible.

„Polizeinotruf, guten Tag.“

„Guten Tag, ich habe ein Problem. Mich blockiert hier ein großer Lkw.“

„Steht der Lkw so auf der Straße, so dass Sie nicht vorbeifahren können oder kommen Sie nicht mehr aus Ihrem Parkplatz heraus?“

„Nee, nee, der darf da eigentlich schon parken. Er steht aber so ungünstig, so dass die Sonne nicht mehr auf meine Terrasse scheint und ich jetzt nicht in der Sonne sitzen und frühstücken kann.“

10. Der Aufmerksame.

„Polizeinotruf, guten Tag.“

„Guten Tag, ich weiß gerade nicht, was ich machen soll. Hier steht ein elektrischer Rollstuhl mitten auf dem Gehweg. Das Warnblinklicht ist an und von dem Fahrer ist weit und breit keine Spur. Ich habe zuerst überlegt, den Pannendienst oder den Rettungsdienst anzurufen. Ich war mir jedoch unsicher und rufe deswegen nun Sie an.“

11. Der Gesundheitsbewusste

„Polizeinotruf, guten Tag.“

„Sie müssen unbedingt hier in den Supermarkt kommen! Hier im Regal steht ein abgelaufener Apfelsaft!“

„Weshalb melden Sie dies nicht dem Marktleiter?“

„Hören Sie mal, die wollen uns hier vergiften!“

12. Der Resignierte.

„Polizeinotruf, guten Tag.“

„Guten Tag, meine Heizung geht schon wieder nicht.“

„Das ist leider keine Sache für die Polizei. Gibt es einen Hausmeister oder einen Hausverwalter, den Sie anrufen können?“

„Ja, den gibt es, der ist jedoch immer besoffen und schafft nichts!“