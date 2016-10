SPD kritisiert Stadt Frankfurt: Ärger im Ostend: Grusonstraß in schlechtem Zustand

Möglicher Neubau des Gebäudes Wenn die Städtischen Bühnen abgerissen werden, sind 90 Millionen futsch

Frankfurt. Derzeit läuft die Untersuchung einer 50-köpfigen Expertengruppe, wie teuer die Sanierung der Städtischen Bühnen wird und ob ein Neubau eine Alternative wäre. Doch in den vergangenen zehn Jahren wurden rund 90 Millionen Euro in das Gebäude am Willy-Brandt-Platz gesteckt. mehr