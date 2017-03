Beschwerden der Anwohner: Ärger mit der Wärmemessung

Die neuen Wärmezähler sorgen für Ärger in der Nordweststadt. Der Fernwärmelieferant Mainova hatte Anwohner zu einer Informationsveranstaltung geladen, bei der es hoch her ging.

Die Umstellung der Wärmezähler in der Nordweststadt sorgt bei den Mietern und Eigentümern seit Jahren für Unmut. Häufig wird die Fernwärmerechnung teurer, müssen Nachzahlungen geleistet werden, manchmal in vierstelliger Höhe. Bei einer Informationsveranstaltung des Wärmeanbieters Mainova verwandelte sich die Informations- in eine Diskussionsveranstaltung, diese zeitweise in ein Tribunal. Etwa 80 Anwohner waren gekommen, die Kritiker waren lautstark.

„Ich habe vorher 88 Euro Abschlag zahlen müssen, jetzt muss ich 190 Euro zahlen. Das kann doch nicht sein!“, rief ein Hausbesitzer erbost. Er habe deswegen bereits Gerichtsverfahren mit der Mainova gehabt, berichtete er.

Thomas Gebhart, Leiter der Fernwärme der Mainova AG, gab zu bedenken, dass man weniger die Vervielfachung der Rechnung betrachten sollte, als vielmehr die Höhe der Rechnung im Vergleich zu anderen Wohnungen in der Stadt oder dem Land. „Dafür gibt es einen Heizkostenspiegel“, so Gebhart. Der Hausbesitzer empörte sich: „Was interessiert es mich, was die anderen zahlen. Mich interessiert, dass sich meine Kosten verdoppelt haben!“

3000 Euro Heizkosten

Eine Wohnungsbesitzerin berichtete: „Meine Heizkosten für die Fußbodenheizung beliefen sich auf 3000 Euro. Das kann doch nicht sein!“ Verschiedene Recherchen ergaben, dass es womöglich am hohen Druck von 6,2 Bar liegt, mit dem das heiße Wasser ins Haus strömt und dann zuerst durch ihre Wohnung läuft. „Mir wurde gesagt, die Hitze muss irgendwo hin, und so entstehen bei mir die Kosten.“ Im zurückliegenden Winter habe die Frau überhaupt nicht geheizt und sei mehrmals krank gewesen.

Gebhart versicherte: „Wir sehen uns das Haus an. Eine so hohe Rechnung ist unrealistisch. Da könnte ein technischer Fehler vorliegen.“ Die Frau jedoch hatte warten müssen bis zu der Veranstaltung, um von einem Mainova-Verantwortlichen eine solche Antwort zu erhalten. Zuvor sei sie immer abgebügelt worden. Grundsätzlich empfehle die Mainova jedoch, erläuterte Gebhart, das Wasser, das mit hohem Druck aus der Fernwärmeleitung komme, nicht direkt in die Heizkörper zu leiten. Stattdessen sollten die Eigentümer eine Wärmepumpe zwischenschalten. Wenn einer der oft Jahrzehnte alten Heizkörper undicht werde und heißes Wasser mit hohem Druck in die Wohnung trete, sei der Schaden beträchtlich.

„Ich habe einen Tipp“, berichtete eine andere Eigentümerin. „Sie müssen ihre Installationen im Haus überprüfen. Die Häuser sind 50 Jahre alt und älter, die Installationen sind gar nicht auf die neue Messtechnik ausgelegt.“ Ihrer Ansicht nach war es ein Versäumnis der Mainova, die Eigentümer nicht auf diesen Umstand hingewiesen zu haben. „Wir sind ja schließlich gezwungen, mit Fernwärme zu heizen. Da sollte die Mainova uns auch informieren.“

Hausinstallation prüfen

In ihrem Fall seien die Kosten für Warmwasser nach Installation der Anlage explodiert. „Das kann doch nicht sein, dachte ich.“ Ergebnis einer Prüfung: Seit die neue Messtechnik installiert ist, messe Mainova das Zirkulationswasser, welches das Trinkwasser im Boiler erhitzt, als verbrauchte Wärme, auch dann, wenn gar kein heißes Wasser aus der Leitung fließt. „Seit ich die Zirkulation abstelle, wenn ich sie nicht brauche, sind die Kosten wieder normal.“ Allerdings sei dies kein dauerhafter Zustand. „Ich wollte nur allen sagen: Lassen Sie die Installation überprüfen, hier steckt der Fehler!“ Gebhard sagte, für die Installation seien die Eigentümer verantwortlich, nicht die Mainova. Er erläuterte, die Zähler werden getauscht, weil dies eine „Aufforderung der Eichbehörde in Darmstadt“ sei. „Wir müssen die alten Zähler ersetzen. Die neuen sind sehr zuverlässig und präzise.“