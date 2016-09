Maßnahmen in Ginnheim: Ärger über Haltestellenumbau bleibt

Es bleibt der Aufreger in Ginnheim: Der barrierefreie Umbau der Bushaltestellen auf der Hügelstraße. Stadtteilpolitiker und Bürger fühlen sich übergangen, weil sie nicht über die Maßnahmen informiert wurden. Das soll erst jetzt passieren – das Straßenverkehrsamt kommt in den Ortsbeirat.

Die Hügelstraße ist und bleibt eine Baustelle. Zumindest rund um die Bushaltestellen. Denn nach der „Theodor-Strom-Straße“ und der „Kurhessenstraße“ wird ab Oktober auch die „Schönbornstraße“ barrierefrei umgebaut (wir berichteten). Die Haltestelle „Hügelstraße“ hingegen ist nicht betroffen.

Obwohl der Ortsbeirat 9 (Dornbusch, Eschersheim, Ginnheim) sich bereits mehrfach über den Umbau beschwert hat – die Stadtteilpolitiker befürchten noch mehr Staus, weil der Bus nicht mehr überholt werden kann – hat die Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) die Maßnahmen fortgeführt. Um ihren Zeitplan einzuhalten. Schließlich müssen gemäß des Personenbeförderungsgesetzes bis 2022 alle Haltestellen im öffentlichen Nahverkehr barrierefrei sein.

Kommentar: Wer lange genug quengelt, der bekommt seinen ... Der Kampf des Ortsbeirates um die Informationen zum Umbau der Bushaltestellen gleicht dem eines kleinen Kindes, das unbedingt ein Stückchen Schokolade haben will: Wer lange genug quengelt, der wird clearing

Waren es zu Beginn der Umbauarbeiten noch die Staus, die den Stadtteilpolitikern Kopfzerbrechen bereiteten, so ist es mittlerweile vielmehr die Informationspolitik der Stadt, die im Ortsbeirat für schlechte Stimmung sorgt. „Wegen jedem Baum, der abgeholzt wird, werden wir informiert. Bei solch einer wichtigen Sache hören wir aber nichts“, ist Ortsvorsteher Friedrich Hesse (CDU) sauer. Das sieht Thomas Budenz (BFF) genauso: „Wir wollen doch nur wissen, was in unserem Ortsbezirk passiert.“

Stadt besucht Ortsbeirat

Dass solche Umbaupläne im Ortsbeirat vorgestellt werden, ist allerdings nicht üblich, sagt Klaus Linek, Sprecher der Lokalen Nahverkehrsgesellschaft Traffiq. Und auch nicht wirklich nötig. Weil es solch eine große Aufregung wie jetzt im Ortsbeirat 9 noch nie gegeben habe. „Es gab immer mal wieder Beschwerden und Diskussionen, aber das ließ sich alles im Gespräch klären“, so Linek. Eben weil dies im „Neuner“ so nicht funktionierte, wird nun das Straßenverkehrsamt in der nächsten Sitzung des Ortsbeirates Fragen zu der Umgestaltung der Bushaltestellen beantworten.

1300 Haltepositionen

Dass solch ein Dialog mit den Stadtteilpolitkern und den Bürgern beim Umbau jeder einzelnen Haltestelle zeitlich kaum möglich ist, zeigt ein Blick auf die Zahlen: 700 Bushaltestellen gibt es in Frankfurt, die meisten mit Stopps in beide Richtungen, manche mit nur einer Haltestelle. So kommt man insgesamt auf 1300 Haltepositionen, 50 Prozent davon sind bereits barrierefrei umgebaut. Dort halten die Busse somit bereits auf der Fahrbahn. Das trifft übrigens auch auf 417 der noch umzubauenden 650 Haltepositionen zu – dort gab es nämlich noch nie eine Busbucht.

Für den barrierefreien Ausbau muss die Haltestelle mindestens 88 Meter lang sein – nur so kann der Bus bis auf wenige Zentimeter an den Bordstein heranfahren. So erklärte es Verkehrsdezernent Klaus Oesterling (SPD) in der jüngsten Stadtverordnetenversammlung. Da es sich um eine Richtlinie handle, gebe es keinen Verhandlungsspielraum. „Es ist nicht auszuschließen, dass es auch Alternativen gibt. Zudem müssen die Bürger einbezogen werden“, kritisiert Christiane Loizides (CDU) diese „unsinnigen Vorgaben“.

Diese Richtlinie ist somit der Grund, dass die Busbuchten an der „Theodor-Strom-Straße“ sowie an der „Kurhessenstraße“ weichen mussten und der Bus nun auf der Fahrbahn hält. Während die Umbauarbeiten an diesen beiden Haltestellen so gut wie abgeschlossen sind, beginnen sie ab Oktober an der Haltestelle „Schönbornstraße“. Dort wird allerdings nur in Fahrtrichtung „Eschersheimer Landstraße“ der Haltestellenbereich in die Fahrbahn erweitert.

Während der Ortsbeirat die durch den Umbau wegfallende Überholmöglichkeit des Busses nach wie vor kritisiert und eine verstopfte Hügelstraße befürchtet, dient diese bei der VGF der Verkehrssicherheit. „Querende Fahrgäste, die vielleicht noch schnell den Bus erreichen wollen, sind so nicht mehr durch vorbeifahrende Fahrzeuge gefährdet“, so Sprecherin Juliane Herzog. Das Straßenverkehrsamt befürchtet derweil keine zusätzlichen Staus. Angesichts der geringen Verweildauer der Busse an der Haltestelle bestehe keine signifikante Behinderung des fließenden Verkehrs.

Der Ortsbeirat 9 tagt am Donnerstag, 6. Oktober, ab 19.30 Uhr, im Gemeindehaus von Sancta Familia, Am Hochwehr 11.