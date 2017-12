Zwei dicke Ordner hat Rachid Rawas (SPD) aus seinem Büro geholt. Darin ist soviel Papier, dass die Klappen sich nur noch mit Kraft schließen lassen. Die gesammelten Poster und Flyer hat der stellvertretende Vorsteher des Ortsbeirats 9 (Dornbusch, Eschersheim, Ginnheim) auf dem Boden ausgebreitet. Grün und gelb sind sie, darauf eingeladen wird zu einer Planungswerkstatt für das „Grüne Y“. Das war im Sommer 2009.

„Es war ein großes Projekt des Ortsbeirates und der Bürger, sie haben ihre Wünsche geäußert. So ist nach und nach das grüne Ypsilon entstanden“, erinnert er sich. 6,3 Millionen Euro investiert die Stadt in den kommenden zehn Jahren – gefördert von Bund und Land. Ziel ist es, den Nordwesten grüner zu machen. Von der Miquelallee bis zur Hügelstraße und zum Sinai-Park soll man künftig durchs Grüne laufen können. Vor zwei Wochen hatten Planungsdezernent Mike Josef (SPD) und Umweltdezernentin Rosemarie Heilig (Grüne) die Pläne vorgestellt (wir berichteten).

Ohne die Planungswerkstatt, sagt Rachid Rawas jetzt, würde es das „Grüne Y“ nicht geben. Umso unglücklicher ist er darüber, dass die Menschen, die sich damals beteiligt hätten, nicht nur nicht erwähnt wurden. Vielmehr ärgert es ihn, dass sie nicht darüber informiert wurden, dass die Planungen umgesetzt werden sollten, sondern dass sie es über die Presse erfahren mussten. „Es ist auch komisch, etwas über deine Ideen zu lesen, und plötzlich steht darunter ein anderer Name“, sagt Rawas. Alles schlechtzureden, das ist allerdings nicht seine Art. Es sei zwar nicht schön, dass es so gelaufen ist. Allerdings solle jetzt nicht die Enttäuschung, sondern die Freude überwiegen, dass der Grünzug endlich komme.

Ein Teilstück ist fertig

Ortsvorsteher Friedrich Hesse (CDU) klingt da weniger versöhnlich. „Man könnte viele Konflikte lösen, sich das Leben leichter machen, wenn man die Menschen ernst nimmt. Genau das ist hier aber nicht passiert, obwohl sie unzählige Stunden Arbeit investiert haben“, sagt er. Mindestens 365 Stunden pro Jahr, rechnet sein Kollege Rawas vor. Angefangen hätten die Planungen übrigens nicht erst 2009 mit der Werkstatt, losgegangen sei es bereits 2001. Mit den ersten Ideen zur Lern-, Spiel-, und Kulturmeile in der Platenstraße habe alles begonnen. Dort ist der erste Abschnitt bereits fertiggestellt. Als ein Puzzlestückchen des „Grünen Y“. 15 weitere sollen folgen.

Viel im Stadtteil unterwegs seien die Bürger und Stadtteilpolitiker seit dem Jahr 2009 gewesen. „Wir sind die Menschen vor Ort, wir sehen, was wir brauchen. Anders als die Planer, die nur im Büro sitzen“, sagt Friedrich Hesse. Im „Großen und Ganzen“ spiegle sich das, was damals entwickelt wurde, nun in den vorgestellten Planungen wider.

Licht bis Mitternacht

Trotzdem hegt der Ortsvorsteher auch Kritik – etwa an der Querung über die Eschersheimer Landstraße. Sie soll die Klimsch-Anlage mit dem Sinai-Park verbinden. Schon vor knapp zehn Jahren sei dieser Überweg diskutiert worden. Weil so Drogendealer schnell von der einen in die andere Grünanlage hätten wechseln können. Auch jetzt melden sich Kritiker wieder zu Wort: Zum einen, weil an dieser Stelle Parkplätze vor der Rosegger-Apotheke wegfallen würden. Zum anderen, weil der Überweg in seiner Zickzack-Form „technisch etwas problematisch“ sei, wie Hesse und Rawas sagen. Den Überweg weiter Richtung Norden verlegen will die Stadt jedoch nicht, wie sie bei einem Ortstermin mitteilte. „Ein bisschen mehr Flexibilität wäre hier schon gut“, so Hesse.

Die fordert er auch in einem anderen Punkt. Ist die grüne Verbindung irgendwann einmal Wirklichkeit – in zehn Jahren sollte es zu schaffen sein, denkt er –, sollten die Grünanlagen auch nachts beleuchtet werden, damit sie genutzt werden. Zumindest bis Mitternacht. „Man kann nicht Wege schaffen und ohne Licht dafür sorgen, dass sie keiner nutzt.

Das ist doch Quatsch“, sagt Rawas, der viele Leute kennt, die die Klimsch-Anlage abends meiden und stattdessen einen Kilometer Umweg laufen. weil sie Angst haben.

Bei all dieser Kritik hoffen Friedrich Hesse und Rachid Rawas jedoch eines: Dass das „Grüne Y“ Ginnheim und den Dornbusch enger zusammenrücken lässt. Denn das war eines der großen Ziele. „Die Stadtteile haben eine unterschiedliche Struktur, als Kind war für mich als Dornbuscher Ginnheim immer wie eine Reise ins Ausland. Das muss sich ändern und kann jetzt endlich passieren“, so Hesse.