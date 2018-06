Scientology-Gruppe: Ärger um Horror-Ausstellung an der Hauptwache

„Psychiatrie – Tod statt Hilfe“: Eine Ausstellung unter diesem reißerischen Titel sorgt für Irritationen. Eine ganze medizinische Fachdisziplin diffamiert sie als verbrecherisch. Hinter der Schau in einem Zelt an der Hauptwache steckt die Scientology-Sekte. Warum wurde die Ausstellung genehmigt? Auch wegen dieser Frage gärt es nun in der Stadt.

Psychiater erfinden Krankheiten, machen Menschenversuche, machen Menschen mit Medikamenten abhängig, arbeiten in der Tradition der Nazis, foltern und bringen Menschen um und wirtschaften im Verbund mit Politik und Pharmaindustrie in die eigenen Taschen: Solche und ähnliche Behauptungen stellt eine von einer Scientology-Organisation konzipierte Wanderausstellung auf, die seit Dienstag in einem Zelt an der Hauptwache aufgebaut ist. „Psychiatrie – Tod statt Hilfe“ lautet ihr Titel, der weithin sichtbar am weißen Zelt prangt neben weiteren Slogans wie „Psychiatrie = Organisierte Kriminalität“. Am gestrigen Vormittag und Mittag war das Zelt gut besucht, immer wieder traten Neugierige ein, blieben vor zum Teil verstörenden Fotografien stehen, schauten sich vor den vielen Bildschirmen reißerische Videos zu Historie und Gegenwart der angeblich verbrecherisch und grausam agierenden Psychiatrie und ihrer Hintermänner an. Quellen benennt die Ausstellung nicht, Belege liefert sie schon gar nicht.

„Unsäglich“

Dass sie im Sinne ihrer Macher wirkt, zeigten gestern einige Reaktionen der Besucher. Empörtes Kopfnicken, interessiertes Staunen, bestätigende Empörung allenthalben. Kritische Fragen zur Ausstellung wiesen die Ordner entschieden zurück, ein Gespräch mit der Presse war nicht erwünscht.

Heute zieht die Ausstellung weiter. Für Wirbel wird sie wohl weiterhin sorgen und viele Fragen aufwerfen: Denn wer sich die mit schaurigen Bildern illustrierten Schautafeln und das mit ihnen suggerierte Schreckenssystem vor Augen führt, mag sich darüber wundern, wie eine solche Ausstellung mitten in der Stadt möglich ist. Fakt ist: Das zuständige Straßenbauamt hat die Sondernutzung genehmigt, obwohl es, – anders als bei angemeldeten Kundgebungen – Sondernutzungen auch verweigern kann. Das Amt hat hier einen Ermessensspielraum.

Eine öffentliche Stellungnahme von Gesundheitsdezernent Stefan Majer (Grüne) lässt erahnen, was er von der Genehmigung hält: „Hier wird Meinungsfreiheit zur Hetze missbraucht“, wird Majer zitiert und betont: „Wir können in der Bundesrepublik nach der erfolgreich umgesetzten Psychiatrie-Enquete auf 40 Jahre gemeindenahe, hochdifferenzierte, am Menschen orientierte psychiatrische Versorgung zurückblicken. Auch die Leiter Frankfurter Psychiatrien sowie des Gesundheitsamtes und des sozialpsychiatrischen Dienstes kritisieren die „unsägliche Ausstellung“. Er hätte nun auch einige Fragen an die zuständige Behörde und den zuständigen Verkehrsdezernenten Klaus Oesterling (SPD), sagte Gesundheitsdezernent Majer gestern dieser Zeitung.

Kommentar Unfassbar, dass die Stadt das erlaubt Ein Idiot kann in fünf Minuten mehr behaupten, als ein Wissenschaftler in 100 Jahren widerlegen kann. Ärgerlich ist das schon im Internet, wo sich die Weltverschwörer, Populisten und Agitatoren in Massen tummeln. clearing

Ob das Straßenbauamt vom Inhalt der Ausstellung wusste, ist nicht bekannt. Für eine Stellungnahme war Amtsleiterin Michaela Kraft gestern nicht mehr zu erreichen. Verkehrsdezernent Oesterling räumte ein, die Sache sei „unglücklich gelaufen“, künftig müsse wohl besser geprüft werden. Ob in diesem Fall ein Verbot verwaltungsrechtlich durchsetzbar gewesen wäre, sei aber nicht sicher.

Juristisch wohl unangreifbar

Fakt ist: Die Stadt hätte sich ohne große Anstrengung informieren können. Schließlich gastierte die Anti-Psychiatrie-Ausstellung schon mal in Frankfurt und sorgte damals schon für Irritation bei Bürgern und Medien. Damals wurde auch publik, wer sich hinter dem weißen Zelt verbirgt: Es ist eine Organisation mit Namen „Die erste Kommission für Verstöße der Psychiatrie gegen Menschenrechte in Deutschland“. Die wiederum ist von der in Deutschland umstrittenen, aber nicht verbotenen Sekte Scientology, Hauptsitz USA, gegründet worden. Die Besucher der Ausstellung erfahren davon nichts. Im Gegenteil erweckt die Machart den Anschein kritischer Aufklärung. Das ist geschickt gemacht und wohl juristisch unangreifbar. Volksverhetzung, üble Nachrede, Verleumdung und dergleichen strafbare Vergehen dürften nicht nachweisbar sein.

Scientology – eine Sekte und ihre Methoden Der Kampf von Scientology gegen die Psychiatrie hat einen Grund: Nach der Lehre des Sektengründers Ron L. clearing

Dazu sind die Schautafeln zu allgemein gehalten und Sündenfälle der Psychiatriegeschichte mit Halbwahrheiten und nicht nachprüfbaren Fällen angeblicher Verbrechen in der jüngeren Vergangenheit zu geschickt verwoben. Eine Schautafel etwa zeigt tote Kinder, die durch Fixierung, durch Medikamente oder gar durch rohe Gewalt zu Tode gekommen sein sollen. Gegenüber sind Fälle von angeblich verurteilten Psychiatern aufgelistet.

Alle diese Fälle stammen aus den USA – und widerlegen die Grundthese der Ausstellung, wonach das von rein wirtschaftlichen Interessen geleitete System Psychiatrie vom Bündnis aus Politik und Justiz gedeckt würde. Auf diesen Widerspruch angesprochen, reagierte ein Ordner abweisend. Er habe keine Lust zu diskutieren. Auf seinem T-Shirt stand: „Psychiatrie tötet“.