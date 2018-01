Die Postfiliale im Hauptbahnhof öffnet wieder. Partner ist "Der Postladen", mit dem die Post schon an verschiedenen Standorten zusammenarbeitet. Auch in den Stadtteilen nimmt die Zahl der Paketshops zu: 14 Partner-Filialen und 33 Paketshops hat allein die Post im vergangenen Jahr neu eröffnet.

Wer auf dem Weg zur Arbeit Briefmarken kaufen oder ein Paket aufgeben will, kann das ab 7. Februar auch wieder am Hauptbahnhof tun. Gegenüber von Gleis 24, wo bis Ende 2017 die Postbank-Filiale untergebracht war, wird künftig „Der Postladen“ zusätzlich zum Postsortiment Büro- und Schreibwaren anbieten.

Da der Bahnhof ein „wichtiger Standort“ sei, wollte die Post die Filiale eigentlich schon zum 1. Januar übernehmen und so einen nahtlosen Übergang gewährleisten. „Das haben wir nicht geschafft, aber wir haben dafür eine Lösung gefunden, die langfristig trägt“, sagt Heß. Denn „Der Postladen“ sei schon an mehreren Standorten „ein guter, verlässlicher Partner“. Die Filiale ist unter der Woche von 7 bis 19 Uhr und samstags von 7 bis 14 Uhr geöffnet. Zuvor hatte es eine Kooperation mit der Postbank gegeben, doch für diese hatte sich der Standort nicht mehr gelohnt.

Nicht nur im Hauptbahnhof, auch in den Stadtteilen boomt das Geschäft der Post. „Das Internet ist ein Segen für uns. Wir haben im Moment einen zweistelligen Zuwachs bei Paketen“, sagt Heß. Bis 2020 geht er von weiteren fünf bis sieben Prozent Wachstum aus. Um diese ganzen Pakete abwickeln zu können, hat die Post 750 Millionen Euro in ihre Infrastruktur investiert, unter anderem in das laut Heß größte Paketzentrum Deutschlands in Obertshausen und ein kleineres in Rödelheim.

Für beide Seiten ein Gewinn

Damit die Menschen auch zu ihren Paketen kommen, setzt die Post verstärkt auf Partner-Filialen und Paketshops. 234 Partner-Filialen gibt es mittlerweile im Frankfurter Stadtgebiet, 14 sind allein im vergangenen Jahr neu hinzugekommen. Am 20. März eröffnet eine weitere Filiale in der Steinkleestraße in Eckenheim. „Es gibt lange Wartelisten“, sagt Heß. Denn das Filial-Modell sei für beide Seiten ein Gewinn: Die Post senkt ihre Fixkosten, weil sie beispielsweise keine Räume anmieten muss, und profitiert von den längeren Öffnungszeiten, zum Beispiel von Tankstellen. Und die Einzelhändler hätten einen Nebenverdienst und erhöhten die Kundendichte im Laden.

Elahe Javani sieht das ähnlich. Anfang Oktober hat sie die Happy Clean Textilpflege in Bockenheim eröffnet, seit Mitte Dezember ist sie Partner-Filiale der Post. „Die Nachbarn haben sowieso ihre Pakete bei mir abgegeben, mindestens zehn am Tag. Da dachte ich, ich kann auch gleich einen Paketshop aufmachen und mir ein bisschen was dazuverdienen.“

100 Euro Verdienst im Monat

Zwischen zehn und 15 Pakte gehen seit Mitte Dezember pro Tag durch ihre Hände, die Technik hat ihr die Post gestellt. „Ich bin sehr zufrieden“, sagt sie – auch wenn der Verdienst nicht übermäßig üppig sei. Die Post zahlt, je nachdem, welche Leistungen die Partner anbieten, eine Pauschale. Dazu kommt eine Provision pro Artikel, der über die Ladentheke geht. Zur Höhe macht das Unternehmen keine Angaben, bei Hermes ist es „ein zweistelliger Centbetrag“. Holen die Empfänger ihre Pakete ab, bekommt Javani etwas weniger Geld, als wenn Pakete bei ihr abgeben werden. „100 Euro maximal im Monat“ nehme sie durch die Postdienstleistungen ein. „Aber mir geht es auch mehr darum, mit den Menschen aus dem Viertel in Kontakt zu bleiben. Und das klappt.“