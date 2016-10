U-Bahn-Stationen Eckenheimer Landstraße: Ab Sonntag fährt die U 5 wieder

Sechs Wochen länger als geplant dauern die Arbeiten an den beiden neuen U-Bahn-Stationen in der Eckenheimer Landstraße. Die Linie U 5 soll aber ab Montag wieder durchgehend verkehren.

Sechs Wochen länger als geplant dauern die Arbeiten an den beiden neuen U-Bahn-Stationen in der Eckenheimer Landstraße. Zumindest die Haltestelle „Musterschule“ geht aber sogar einen Tag früher in Betrieb als zuletzt angekündigt. So sollte die seit den Osterferien unterbrochene Linie U 5 ab Montag, 10. Oktober, wieder durchgehend zwischen Hauptbahnhof und Preungesheim verkehren. Jetzt schickt die Verkehrsgesellschaft VGF den ersten Zug bereits am Sonntag, 9. Oktober, um 4.11 Uhr auf die Strecke. Dieser Zug hält auch an der Musterschule. Gleichzeitig wird die Eckenheimer Landstraße zwischen Anlagenring und Glauburgstraße wieder für den Autoverkehr geöffnet. Nördlich der Glauburgstraße bleibt die Strecke vorerst gesperrt. Denn an der Station Glauburgstraße wird bis Ende Oktober weiter gebaut, die Züge fahren dort ohne Halt durch. Zum Schutz wird ein Sicherungsposten eingesetzt.

An der Station Musterschule hingegen sind die Bahnsteige nach sechseinhalb Monaten Bauzeit fertig, Wartehallen, Vitrinen, Fahrscheinautomaten und Fahrgastinformation sind installiert. Heute wird noch aufgeräumt, für Samstag ist die Abnahme durch die Aufsichtsbehörde geplant. Am Sonntag können erstmals Fahrgäste ein- und aussteigen, es werden ausschließlich moderne Fahrzeuge der neusten Generation eingesetzt. Ein barrierefreier Einstieg ist allerdings nur am Mittelteil des Bahnsteigs möglich. An den mit gelben Punkten versehenen Stellen ist eine Stufe von 20 Zentimetern zu überwinden.

Die Freude über die Wiederinbetriebnahme der U 5 währt allerdings nur kurz. Nach einer Woche wird die Linie erneut unterbrochen. Ab dem 17. Oktober wird an der Kreuzung Eckenheimer Landstraße/Marbachweg eine Weiche erneuert. Bis zum 2. November verkehrt die U 5 nur zwischen Hauptbahnhof und Hauptfriedhof.

(mu)