Nach Bränden 2017: Abgebrannte asiatische Pavillons werden wieder aufgebaut

Der Wasserpavillon, der größte der drei chinesischen Pavillons im „Garten des himmlischen Friedens“ im Bethmannpark, wird für rund 1,3 Millionen Euro wieder aufgebaut. Für die Stadt entstehen dadurch aber laut der Finanzierungsvorlage des Magistrats keine Kosten: Sie werden vollständig von der Brandschutzversicherung übernommen. Um den Pavillon, der mit vollem Namen „Wasserpavillon des geläuterten Herzens“ heißt, möglichst authentisch wieder aufzubauen, soll die chinesische Firma beauftragt werden, die ihn 1989 errichtet und 2007 saniert hat. Sie soll unter anderem die zerstörte Holzkonstruktion, das Dach, die Bodenplatten und die Mauern erneuern.

Feuer Vor einem Jahr begann die Brandserie in Frankfurt Am 1. Mai 2017 brennt der koreanische Pavillon im Grüneburg ab. Seither brennt alle paar Wochen ein anderer massiver Holzbau in der Stadt. Die Polizei ermittelt - aber bis heute fehlt eine konkrete Spur zum Täter. clearing

Die Dachziegel, die Giebelbekleidungen aus Ton und die Dekoelemente aus Holz werden in China hergestellt. Allerdings geht das laut Magistratsvorlage nur „außerhalb der Winterzeit, bei moderaten Temperaturen“. Insgesamt soll die Herstellung vier Monate dauern. Die fertigen Ziegel und Ornamente werden auf dem Seeweg nach Frankfurt gebracht.

Handwerker aus China

Die Arbeiten im Park sollen innerhalb von weiteren vier Monaten abgeschlossen sein. Wohnen werden die chinesischen Kunsthandwerker in einem Containerdorf in der Orangerie, das den Namen „Klein-China“ trägt.

Genau einen Monat vor dem Brand im Bethmannpark hatte ein Feuer den koreanischen Morgentau-Pavillon im Grüneburgpark zerstört. Herumfliegende Teile haben die Teichfolie perforiert, seitdem verliert der Teich Wasser. Auch Mauern und Treppen, die Bewässerungsanlage und die Pflanzen wurden in Mitleidenschaft gezogen.

Mittlerweile haben sich das Grünflächenamt sowie das Amt für Bau und Immobilien mit der Versicherung und dem Koreanischen Konsulat abgestimmt. Erste Entwürfe und eine Kostenschätzung wurden erarbeitet. Sie dienen als Grundlage für einen Vertrag mit dem „Korea Institute of Garden Design“, das den Wiederaufbau übernehmen wird.

Feuerwehreinsatz in Frankfurt Chinesischer Pavillon im Bethmannpark abgebrannt - ... Donnerstagfrüh ist im Bethmannpark ein asiatischer Wasserpavillon abgebrannt. Die Löscharbeiten dauerten bis in den Vormittag an. Momentan geht die Polizei von Brandstiftung aus. clearing

Die koreanische Firma soll auch die Pflaumenlaube sanieren und den Garten weiter entwickeln. Bestimmte Teile für den Wiederaufbau werden in Korea gefertigt. Einen genauen Zeitplan gibt es noch nicht. Der Magistrat verfolgt aber weiterhin das Ziel, den koreanischen Garten in der zweiten Jahreshälfte des Jahres 2019 wiederherzustellen.

Brandermittler ohne Spur

Die Polizei hat ihre Ermittlungen zur Brandserie des vergangenen Jahres mittlerweile stark zurückgefahren. „Die Ermittlungsgruppe bleibt weiterhin aktiv geschaltet, momentan haben wir aber alle Möglichkeiten ausgeschöpft“, sagt Polizeisprecherin Isabell Neumann. „Wir hatten gehofft, dass wir den Täter bald haben, aber die entscheidende Spur hat gefehlt.“ Sobald sich neue Ansätze ergäben, würden die Ermittlungen wieder aufgenommen. „Vielleicht brauchen wir noch ein Quäntchen Glück.“

Brandstiftung vermutet Koreanischer Pavillon in Frankfurter Park abgefackelt Einer der beiden berühmten Pavillons im Koreanischen Garten in Frankfurt ist in der Nacht zum Montag abgebrannt. clearing

Die zwei Brände waren der Auftakt einer ganzen Serie: In der Nacht zum 3. Juli 2017 zündeten Unbekannte den Atzelbergturm bei Eppenhain an, am 11. Oktober brannte der Goetheturm ab. Am 23. Oktober folgte die Waldorf-Kita in Dornbusch, am 16. November die Kita in der Anspacher Straße im Gallus. Ob ein Serientäter am Werk war, ist weiterhin ungeklärt.