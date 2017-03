Langjähriger Kommissariats-Leiter geht in Rente: Abschied von Mord und Totschlag

An seinen ersten großen Fall kann sich Siegfried Manoch, scheidender Leiter der Frankfurter Mordkommission, noch genau erinnern: Im Dezember 1980 wurde in einem Ein-Zimmer-Appartement an der Baseler Straße ein erschlagener Mann gefunden. Der Tote war im Bahnhofsviertel kein Unbekannter, weil er zu Lebzeiten sehr aggressiv mit Prostituierten umgesprungen war und sich den Weg gern mal mit dem Baseballschläger freigeräumt hatte.

Manoch, damals neu im Kommissariat 11 (K 11), nahm den Tatort in Augenschein. Details wie die Hitze in der kleinen Wohnung und eine zerbrochene Asbach-Uralt-Flasche hat er auch heute, nach gut 36 Jahren, noch parat. Am Ende fiel ihm auf, dass die Spurensicherung bei ihren Arbeiten einen Spiegel außen vor gelassen hatte. Er veranlasste eine weitere Spurensuche, die an der Innenseite der Badezimmertür den Arm- und Brustabdruck einer Frau ans Licht brachte.

Neue Spuren

Mit diesen neuen Spuren rekonstruierten Manoch und seine Kollegen den mutmaßlichen Tathergang: Eine Frau flieht vor dem aggressiven Bewohner des Appartements ins Badezimmer, presst sich von innen gegen die Tür, die der Mann dann doch aufdrücken kann; schließlich erschlägt die bedrängte Frau den Bewohner. Die Täterin, eine Prostituierte, wurde mit Hilfe von Kolleginnen aus dem Rotlichtviertel ermittelt, denen sie alles erzählt hatte. „Das war eine Notwehrgeschichte“, sagt Manoch.

Dass er sein ganzes restliches Berufsleben bei der Frankfurter Mordkommission bleiben würde, ahnte der Kriminalist damals noch nicht. „Die Arbeit hat mir aber vom ersten Tag an Spaß gemacht, ich habe nie an einen Wechsel gedacht.“ Wie lang er beim K 11 arbeitete, weiß Manoch als Mensch, der von Berufswegen an Fakten interessiert ist, genau: „36 Jahre, zehn Monate und zwölf Tage.“

Vielleicht lag es ja an seiner Arbeitsfreude, dass Manoch in der Mordkommission auch die Karriereleiter erklomm: Im Jahr 1997 stieg er zum stellvertretenden Leiter, 2006 zum Leiter auf. Wie viele Leichen er in seiner Zeit beim K 11 gesehen hat, weiß der Erste Kriminalhauptkommissar nicht, er hat aber mal rekonstruiert ist, dass es bis zum Jahr 1997 etwa 1000 gewesen sein müssen. Heute geht Manoch im Alter von 61 Jahren in den Ruhestand. Manche Kollegen im Polizeipräsidium bewerten das feierlich als „das Ende einer Ära“.

Ermittler im Fall „Trixi“

Tatsächlich dürfte es in Deutschland kaum einen leitenden Mordermittler geben, der es an Erfahrung und Dienstjahren mit Manoch aufnehmen kann. Viele prominente Mordfälle, die über die Grenzen Frankfurts hinaus Schlagzeilen machten, sind mit Manochs Namen verbunden: Er ermittelte im Fall des 16-jährigen Mädchens Beatrix „Trixi“ S., das 1981 im Nordwestzentrum vergewaltigt und getötet wurde, und leitete zuletzt die Arbeitsgruppe „Alaska“, die für den Fall des mutmaßlichen Serienmörders Manfred S. gebildet wurde.

Die Ermittlungsarbeit hat sich in den vergangenen 36 Jahren natürlich stark verändert: „Die Einführung der DNA-Analyse war ein kriminaltechnischer Quantensprung“, sagt Manoch. Auch der Fall „Trixi“ konnte mit Hilfe des damals neuen technischen Verfahrens nach fast einem Vierteljahrhundert gelöst werden. Die DNA-Analysen im Fall des Serienmörders Manfred S. dauern nach Manochs Worten noch an. „Ich bin aber überzeugt, dass er es war“, sagt er im Hinblick auf die fünf Frauenmorde, die die Ermittler eindeutig als Serie bewerten.“

Außer Erfolgen gab es in Manochs langer Laufbahn natürlich auch Misserfolge: „Wenn ich wusste, wer der Mörder war, die Beweislage am Ende aber nicht für eine Verurteilung ausreichte, habe ich mich schon geärgert“, sagt er. Die Freude über Erfolge wie die Aufklärung des Auftragsmords am Spielunternehmer Oliver F., der in Sachsenhausen erschossen wurde, überwiegt aber. Eine „Glanzleistung der Kollegen“ sei das gewesen.

Mit dem Anblick toter Menschen hatte Manoch nach eigenen Angaben nie Probleme. Schwieriger sei es für ihn gewesen, Hinterbliebenen die Nachricht vom Tod eines Angehörigen zu überbringen. Dafür gebe es einfach kein Schema, das sei in jedem Fall wieder anders. Gelernt habe er bei der Mordkommission jedenfalls, „dass es jeden jederzeit erwischen kann“, dass Morde fast immer Beziehungstaten sind und dass die am häufigsten benutzte Tatwaffe das Messer ist.

Was er im Ruhestand machen wird, weiß Manoch noch nicht genau. Eines ist aber sicher: Er wird keinesfalls „Tatort“ schauen: „Wenn meine Frau das einschaltet, verlasse ich immer den Raum.“ Viel lieber sieht Manoch Inspektor Columbo: „Bei dem habe ich mir schon öfter mal die Frage gestellt: ,Wären wir darauf auch gekommen?‘“

Nachfolger von Siegfried Manoch wird übrigens Jan Fischbach, der bei der Frankfurter Polizei bereits in verschiedenen Dienststellen und auch im Kommissariat 11 mit derzeit 25 Mitarbeitern tätig war. Fest steht: Fischbach tritt in sehr, sehr große Fußstapfen.