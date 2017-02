Fastnachtsumzüge in Frankfurt: Absperrungen gegen Lkw-Anschläge: Beton soll Narren schützen

Nach den Terroranschlägen der vergangenen Monate werden erhöhte Sicherheitsvorkehrungen auch bei Großveranstaltungen in Frankfurt zum Standard. Die bevorstehenden Fastnachtsumzüge in der Innenstadt und Heddernheim werden erstmals mit Betonsperren gegen Lastwagen gesichert. Und auch sonst herrscht verstärkte Aufmerksamkeit.

Die bevorstehenden großen Fastnachtsumzüge in Frankfurt werden nach dem islamistisch motivierten Lastwagenanschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt erstmals mit Betonsperren gesichert. Zu dem Umzug in der Innenstadt am 26. Februar erwartet der Große Rat der Frankfurter Karnevalvereine bis zu 300 000 Schaulustige. Die Zuggemeinschaft Klaa Paris in Heddernheim rechnet für den 28. Februar mit bis zu 100 000 Menschen an der Strecke.

Konkrete Hinweise auf einen Anschlag gebe es zwar nicht, betonte Polizeisprecher Alexander Kießling gestern auf Nachfrage dieser Zeitung. Mit den Betonsperren reagiere die Polizei aber auf die weiterhin hohe Terrorgefahr in Deutschland. Wie berichtet, waren nach dem Lastwagenanschlag im französischen Nizza vom 14. Juli vergangenen Jahres auch schon das Frankfurter Museumsuferfest und die Silvesterfeier am Mainufer mit Betonsperren gesichert worden.

Acht Stellen

Betonsperren mit Durchlass für Einsatzfahrzeuge würden beim Fastnachtsumzug in der Innenstadt an acht Stellen errichtet, sagt Kießling. Wie schon beim Museumsuferfest und in der Silvesternacht werden die Durchlässe mit Fahrzeugen blockiert, die schnell wegbewegt werden können. Die Sperren sollen verhindern, dass jemand einen Lastwagen in die tausende Zuschauer an der Umzugstrecke lenkt.

Von morgen an regiert das Prinzenpaar Sie beginnt mit einem Paukenschlag: Die Frankfurter Fastnacht läutet in der Festhalle Hausmann ihr Programm mit der Inthronisation des Frankfurter Prinzenpaars ein. Morgen, 10. Februar, werden Seine Tollität Patrick I. clearing

Hier rollen die Wagen Bei einer „Vor-dem-Zug-Party“ können sich die Narren am Sonntag, 26. Februar, ab 12 Uhr für den großen Fastnachtsumzug in der Frankfurter Innenstadt aufwärmen. clearing

Wie schon an Silvester wird das Frankfurter Polizeipräsidium anlässlich der beiden großen Fastnachtsumzüge in Frankfurt jeweils eine sogenannte Besondere Aufbauorganisation (BAO) bilden. Für den Fall eines Terroranschlags, aber auch anderer besonderer Vorkommnisse wie Übergriffen von Männergruppen auf Frauen werden sich in der Nähe der Zugstrecke polizeiliche Eingreifkräfte – zum Beispiel Beamte von Beweis- und Festnahmeeinheiten – bereithalten.

Das schon verschärfte Sicherheitskonzept aus dem vergangenen Jahr wurde unter dem Eindruck der jüngsten Terroranschläge in Europa und Deutschland noch einmal überarbeitet. Dabei ging es nach Informationen aus Sicherheitskreisen auch um die „Entfluchtung“, also um die Frage, wie stark besuchte Orte – allen voran der Römerberg – im Ernstfall möglichst schnell geräumt werden können. Eine möglichst reibungslose Zufahrt von Einsatzfahrzeugen soll ebenfalls gewährleistet werden.

Nach Informationen von Polizeisprecher Kießling wird derzeit darüber nachgedacht, wie an Silvester polizeiliche Anlaufstellen für Bürger in der Innenstadt zu schaffen. Die Entscheidung darüber stehe aber noch aus.

„Intensivierte Absprachen“

Uwe Forstmann, Sprecher des Großen Rats der Frankfurter Karnevalvereine, bestätigte, dass die Sicherheitsvorkehrungen aus dem vergangenen in diesem Jahr noch einmal „intensiviert“ würden. Das gelte auch für die Absprachen mit der Polizei. Forstmann führt aus, dass eine Schleuse am Westhafen eingerichtet wird, in der Motivwagen vom TÜV und vom Zugausschuss in Augenschein genommen werden. „Das machen wir ganz genau“, sagt Forstmann. Der Sprecher des Großen Rats berichtet weiter, dass in diesem Jahr erstmals Ratsmitglieder mit Funkgeräten an der Zugstrecke verteilt werden, um besondere Vorkommnisse sofort zu melden. Außerdem werde eine Kontaktnummer für die Zugteilnehmer eingerichtet.