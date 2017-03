Kapitalanlagebetrügereien: Acht Anleger um 180 000 Euro betrogen

Fünf Männer sitzen seit gestern wegen Kapitalanlagebetrügereien auf der Anklagebank. Sie sollen acht Anlegern insgesamt knapp 180 000 Euro aus der Tasche gelockt haben. Das Geld sollte in den geplanten Börsengang eines österreichischen Getränkeherstellers fließen. Die Firma ging tatsächlich an die Börse – allerdings nicht mit dem Geld der Anleger, das die Angeklagten stattdessen verprasst haben sollen.

Haupttäter soll ein 40 Jahre alter Geschäftsmann aus dem Württembergischen gewesen sein. Ihm wird die Idee des betrügerischen Projekts zugeschrieben. Mit sogenannten garantieverzinslichen Darlehen der Anleger sollte dem österreichischen Hersteller von Lifestyle-Getränken für den geplanten Börsengang auf die Sprünge geholfen werden. Was die späteren Anleger nicht wussten: Alle vollmundigen Angaben in der Hochglanzbroschüre waren falsch. Es hatte vielleicht einmal spärliche Kontakte des Geschäftsmanns nach Österreich gegeben – eine vertragliche Partnerschaft zur Kapitalgewinnung existierte jedoch zu keinem Zeitpunkt.

„Das eingehende Kapital war von vorneherein zum Eigenverbrauch vorgesehen“, sagte Staatsanwalt Stephan Schwirzer bei Verlesung der umfangreichen Anklageschrift. Rendite „for Family and friends“, wie es locker-flockig in dem Prospekt hieß, hatten am Ende nur die Angeklagten, nicht aber die acht Kapitalanleger, die im Zeitraum 2008/09 die knapp 180000 Euro einbüßten – der höchste Einzelschaden betrug dabei allein 57 000 Euro.

Neben dem mutmaßlichen Initiator sitzen noch zwei Anlagevermittler im Alter von 38 und 40 Jahren auf der Anklagebank. Sie sollen die einzelnen Geschäfte eingefädelt und dafür Provisionen von bis zu 18 Prozent der Anlagesumme kassiert haben. Darüber hinaus ist auch ein Rechtsanwalt aus Frankfurt angeklagt, der mit seinem Berufstitel dem faulen Geschäft den Anschein zusätzlicher Seriosität verlieh und die entsprechenden Bankkonten einrichtete, auf die die Anlagen eingezahlt wurden. Fünfter im Bunde ist ein Inhaber (53) einer Werbeagentur in Frankfurt, der für die Gestaltung der Werbebroschüre verantwortlich gewesen sein soll. Laut Anklage wusste er von dem zweifelhaften Treiben der Anlagefirma, machte jedoch mit, um mit dem Honorar von 24 900 Euro seine Werbefirma wieder flott zu machen.

Obwohl sich der Schadensbetrag im Vergleich zu anderen Prozessen um ähnliche Straftaten eher in Grenzen hält, steht die von Richter Jörn Immerschmitt geleitete Wirtschaftsstrafkammer im Landgericht vor einer umfangreichen Beweisaufnahme. Bis Juni reichen die bislang eingeplanten Termine. Und holprig ging es gestern schon los: Auf Antrag eines Verteidigers wurde die zunächst mit zwei Berufsrichtern besetzte Strafkammer noch um eine weitere Richterin ergänzt.

Ob sich die Angeklagten äußern wollen, stand gestern noch nicht fest.

(ge)