Busfahrerstreik: Achter Tag: Busfahrerstreik dauert an

Auch heute werden die Busfahrer streiken. Es ist bereits der achte Tag in Folge. In Frankfurt werden voraussichtlich wieder rund 280 Busse in den Betriebshöfen bleiben. 56 der 63 Linien werden seit Montag vergangener Woche bestreikt. Der unbefristete Ausstand der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi richtet sich gegen 20 der 170 Unternehmen, die im Landesverband hessischer Omnibusunternehmen organisiert sind. Dieser Verband ist Tarifpartner der Gewerkschaft. Die Gewerkschaft fordert eine stufenweise Erhöhung des Stundenlohnes auf 13,50 Euro, der Verband hatte schon vor dem Streik 12,65 Euro angeboten. Derzeit verdient ein Fahrer pro Stunde zwölf Euro. In Frankfurt sind alle Buslinien bestreikt außer den Kleinbuslinien 57 (Zeilsheim), 81 und 82 (Oberrad) sowie den regulären Linien 35, 45, 47 und 48 in Sachsenhausen. An überregionalen Buslinien sind die 551, die OF-64 und OF-67 sowie die MKK-23 und MKK-25 im Dienst. Außerdem fahren, wie in der vergangenen Woche, alle Bahnen, also S-Bahnen, U-Bahnen und Straßenbahnen. Dieses in Frankfurt große Angebot macht den Streik in der Metropole erträglich. Nur in Stadtteilen wie Nieder-Erlenbach gibt es keine Alternative zum Bus.

(tjs)