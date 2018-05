Exotisches Frankfurt Nizza Diese Pflanzen dürften eigentlich gar nicht in Frankfurt wachsen

Frankfurt. Oleander, Pinie, Palmen: Eigentlich gehören diese Pflanzen nach Süden, in ein subtropisches Klima. Doch an einem Fleck in Frankfurt ist es tatsächlich möglich, dass diese Pflanzen auch hier blühen: Dem Frankfurter Nizza-Ufer. Schuld ist ein Mikroklima. mehr