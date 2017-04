Geschwindigkeitskontrollen Frankfurt: Achtung, Autofahrer, in Frankfurt wird wieder geblitzt!

Eschborn–Frankfurt »Rund um den Finanzplatz« Alles was Sie zum Radrennen am 1. Mai wissen müssen

Am Montag ist es wieder soweit: Das traditionelle Radrennen am 1. Mai findet in Frankfurt statt. Wo führt die Strecke entlang? Wer wird gewinnen? Was muss ich in Frankfurt beachten? Wir klären die wichtigsten Fragen. mehr