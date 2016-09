Geschwindigkeitskontrolle: Achtung Kontrolle: Hier blitzt die Frankfurter Polizei ab heute

Die Polizei setzt zum Wochenbeginn ihre Geschwindigkeitsmessungen im Frankfurter Stadtgebiet fort. An diesen Stellen stehen ab dem heutigen Montag die Messgeräte:

Montag, 5. September: Hanauer Landstraße, Hugo-Eckener-Ring, Autobahnkreuz Frankfurt A3 und A5, Ludwig-Landmann-Straße, Züricher Straße und Autobahn A661 in Fahrtrichtung Autobahnkreuz Offenbach.

Dienstag, 6. September: Autobahn A661 in Fahrtrichtung Autobahnkreuz Offenbach, Mainzer Landstraße, Autobahn A66 in Richtung Autobahnkreuz Nordwest, Mörfelder Landstraße, Gerbermühlstraße und Hugo-Eckener-Ring.

Mittwoch, 7. September: Bundesstraße B43 an der Anschlussstelle zur A3, Hugo-Eckener-Ring, Autobahn A66 Richtung Autobahnkreuz Nordwest, Züricher Straße, Autobahn A661 in Richtung Autobahnkreuz Offenbach und in der Ludwig-Landmann-Straße.

Donnerstag, 8. September: Autobahn A661 in Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Bundesstraße B43 an der Anschlussstelle zur A3, Ludwig-Landmann-Straße, Hugo-Eckener-Ring, Autobahnkreuz Frankfurt A3 und A5 und in der Mainzer Landstraße.

Freitag, 9. September: Hanauer Landstraße, Hugo-Eckener-Ring, Ludwig-Landmann-Straße, Mainzer Landstraße, Mörfelder Landstraße und auf der Autobahn A661 in Richtung Autobahnkreuz Offenbach.

Die Geschwindigkeitsmessungen werden fortgesetzt, teilt die Polizei mit.

(red)