Hauptroute durchs Gewerbegebiet marode: Adam-Opel-Straße nervt Firmen

Mit dem Kleintransporter und empfindlichem Ladegut auf der Ladefläche durch Frankfurt zu fahren, sei eigentlich kein Problem, sagt Erhan Ramadan, Fahrer und Logistiker der Veranstaltungs-Agentur Qdrei. „Erst wenn wir in die Adam-Opel-Straße einbiegen, wo unser Lager ist, wird es kritisch.“ Dann sei Vorsicht geboten, damit nichts kaputt geht. „Die Tischplatten aus Glas sind nicht die einzigen empfindlichen Dinge, die wir transportieren. Wir vermieten Möbel und andere Ausstattung für Veranstaltungen. Da darf nirgendwo ein Kratzer dran sein.“

So wie Ramadan schütteln viele Mitarbeitern von Betrieben entlang der Adam-Opel-Straße angesichts des Zustand der Fahrbahn den Kopf. „Sie ist eine wichtige Straße sowohl für das Gewerbegebiet im südlichen Fechenheim als auch als Zufahrt zum alten Ortskern“, sagt Sebastian Schugar, Vorstandsmitglied des Gewerbevereins. Die Stadt müsse sie dringend ausbessern.

Es ist Mittag an der Straße, die vom Oberhafen und der Carl-Benz-Straße zwischen Hochlagern des 2012 aufgelösten Neckermann-Konzerns hindurch und an der Südseite des Cassella-Chemieareals entlang in den alten Fechenheimer Ortskerns führt. Ein Auto nach dem anderen fährt vorbei, schwere Sattelzüge aus ganz Deutschland, ja selbst aus Dänemark, Griechenland oder der Türkei. „Die Straße ist eine wichtige Ausfahrt aus dem Gewerbegebiet rund um die Carl-Benz-Straße zur Hanauer Landstraße in Richtung Osten, nach Hanau und Maintal“, sagt Schugar. „Es sind aber auch viele Personenwagen unterwegs. Von Offenbach fahren durch die Adam-Opel-Straße viele in Richtung Maintal.“ Aber auch wer von Fechenheim in die Frankfurter Innenstadt wolle, nutze die Straße, um die Staus auf der Hanauer Landstraße zu meiden.

Beschwerden häufen sich

„Immer wieder beschweren sich Kunden über den unmöglichen Zustand der Straße. Und sie ist für unser Geschäft und als Zufahrt zu einem kleinen Stadtteil auch nicht wirklich repräsentativ“, sagt auch Carina Gomez Llanos von der Lebensmittel Import- und Vertriebs-Gesellschaft Asimex, die als Groß- und Einzelhändler mit italienischen Lebensmitteln handelt. Positiv sei nur, dass wegen des schlechten Zustands kaum gerast werde.

„So schlechte Straße kenne ich sonst aus Deutschland nicht, das ist nicht normal“, sagt Aiman Al-Masri, der in der Adam-Opel-Straße mit Shisha-Pfeifen und Zubehör handelt. Einmal sei auf dem nassen Kopfsteinpflaster ein Motorradfahrer so schwer gestürzt, dass Al-Masri einen Krankenwagen rief. „Es war nicht der einzige Unfall. Für Motorradfahrer ist die Straße gefährlich.“ Übel seien auch die auf der Nordseite der Straße parkenden Lastwagen: Neben ihn bleibe kein Platz mehr für zwei sich begegnete Lkw.

Problem auch im Osthafen

Ihm sei klar, dass bei den Straßen im Gewerbegebiet – also auch in der Adam-Opel-Straße – großer Handlungsbedarf bestehe, sagt Verkehrsdezernent Klaus Oesterling (SPD). Das betreffe nicht nur den Süden Fechenheims, sondern auch das Gewerbegebiet im Norden, das sich von der Orber Straße bis nach Seckbach und Enkheim erstreckt. „Die gleichen Probleme gibt es auch bei den Straßen im Osthafen.“

Doch demnächst stünden der Umbau des Kaiserleikreisels und die Sanierung der Offenbacher Landstraße an. „Wenn im Sommer auch die S-Bahn nicht fährt, brauchen wir eine Ausweichroute.“ Zudem werde ab Herbst die marode Brücke in Höhe des Neckermann-Gebäudes saniert und die Hanauer Landstraße hier gesperrt – die Umleitung führt durch die Adam-Opel-Straße. „Erst danach können wir diese Straße sanieren.“

Deshalb wolle das Dezernat im kommenden Jahr einen Sanierungsplan erstellen lassen, so Oesterling. Dann sollen die Straßen nach und nach abgearbeitet werden. Pläne aus vergangenen Jahren, in Gewerbegebieten neue Wohnungen zu bauen, seien vom Tisch. „Das wirtschaftspolitische Leitbild, dass sich für den Erhalt des Hafens und der Gewerbegebiete stark macht, wurde gerade erneuert.“ Und dank Wirtschaftsdezernent Markus Frank (CDU) seien die Pachtverträge in den Gewerbegebieten gerade langfristig verlängert worden. „Wenn wir uns zu den Gewerbegebieten bekennen, müssen wir natürlich für eine entsprechende Qualität der Straßen sorgen.“