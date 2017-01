Eastern Downmall Tour: Adrenalin pur beim BMX Rennen im Frankfurter MyZeil

Spektakuläre Sprünge, waghalsige Rampen und ganz viel Adrenalin: Das wurde den Zuschauern der Downmall Tour in der MyZeil am Samstag geboten.

Bilderstrecke Spektakuläre Sprünge: Downmall Tour in der MyZeil

Über Rampen, Steine und Holzstämme rasen am Wochenede 29 BMX-Fahrer aus sechs Ländern fünf Etagen tief durch das Frankfurter Shopping-Zentrum MyZeil. Hautnah an den dicht gedrängten Zuschauern vorbei.Mit bis zu 50 kmh fetzen die Radler über Marmorböden und kantige Rolltreppen ins 450 Meter entfernte Ziel. Nach drei Runden steht der Sieger fest: Der Brite Ben Moore (27) aus Dorsett. Er schafft die Strecke in 46,63 Sekunden: „Es ist super hier und die Zuschauer machen eine tolle Stimmung“, freut sich der Downhill-Profi.bi