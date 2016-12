Zoo Frankfurt: Alfons herzt den „goldigen“ Nachwuchs

Gute Neuigkeiten im Gehege der Goldgelben Löwenäffchen: Vor gut einem Monat, am 19. November, erblickte im Frankfurter Zoo ein keckes Zwillingspärchen das Licht der Welt. Seither bereichert es – bislang wurde für die Jungtiere kein Name festgelegt, schließlich steht auch ihr Geschlecht noch nicht fest – die ohnehin schon affenstarke Gemeinschaft im Grzimekhaus.

Zwar werden die kleinen Klammeräffchen langsam selbstständig. Nach ersten kurzweiligen Kletterausflügen klammern sich die Winzlinge aber immer wieder an Papa Alfons. Der hält sie stolz im Arm und trägt sie auf dem Rücken durch die Gegend. Nur gelegentlich überreicht er seine zwei Wuschelköpfe an Mama Antonia – nämlich immer dann, wenn der Hunger ruft. Auch die älteren Brüder und Schwestern kümmern sich rührend um den Nachwuchs, kabbeln sich gar um das Tragerecht.

Die zwei kleinen Jungtiere sind nicht nur eine Bereicherung für den Zoo, sie sind eine Freudenbotschaft für die gesamte Spezies. Ihre Primatenart ist nämlich als gefährdet eingestuft – einhergehend mit der Abholzung des Regenwalds schrumpft ihr Lebensraum im südöstlichen Brasilien.

1971 wurde die Zahl der freilebenden Goldgelben Löwenäffchen auf 200 geschätzt, in den Zoos gab es nur noch weniger als 100 Tiere. Von da an wurden die Haltungsbedingungen gezielt verbessert. Mit Erfolg: Bereits 1994 gab es dank der Zuchterfolge in Zoos über 550 Tiere in Menschenhand.

Schon seit dem Jahr 1988 sind die Affen im Frankfurter Zoo untergebracht. Hier fühlen sie sich so wohl, dass es regelmäßig Jungtiere gibt. Bereits im März hatte Affenmutter Antonia Zwillinge ausgetragen. Um den natürlichen Bestand zu erweitern, hat der Frankfurter Zoo in den letzten Jahren immer wieder Artgenossen ausgewildert. Der jetzige Nachwuchs aber soll dem Zoo erhalten bleiben.

(jrd)