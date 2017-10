Bürgerinitiative für den Wiederaufbau gegründet: Alle sind sich einig: Neuer Goetheturm soll wie der alte sein

Bei ihrem zweiten Treffen in der Gärtnerei Schecker hat sich die Bürgerinitiative Goetheturm Wiederaufbau offiziell gegründet. Ein achtköpfiges Leitungsgremium wurde berufen. Bei der Forderung nach originalgetreuem Wiederaufbau verzichtet man auf die Barrierefreiheit.

Um die Formalitäten eines eingetragenen Vereins zu vermeiden und dafür schneller zu agieren, haben rund 60 Goetheturmfreunde vorwiegend aus dem Frankfurter Süden die Bürgerinitiative „Goetheturm Wiederaufbau“ gegründet. Wobei Befürchtungen kursierten, die städtischen Dezernate könnten nach einem Treffen am Montagnachmittag einen Architektenwettbewerb für einen neuen Turm noch schneller in die Wege leiten.

„Sicher sind Mitarbeiter unserer Behörden vor Ort, aber ein Arbeitstreffen zur Klärung grundsätzlicher Fragen wird es erst in nächster Zeit geben“, stellt der Sprecher des Umweltdezernats Bernd Messinger auf Anfrage dieser Zeitung klar.

Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Trotzdem forderte der Gastgeber der Versammlung und Sprecher der Bürgerinitiative, Rainer Schecker, dazu auf, den Wiederaufbau des Goetheturms auf eine basisdemokratische Grundlage zu stellen und sich auch mit anderen Initiativen zu vernetzen. Das achtköpfige Leitungsgremium der Bürgerinitiative setzt sich aus Vertretern der Brunnen- und Kerbegesellschaft Sachsenhausen, des Stadtverbands der Frankfurter Vereinsringe, des Lions Clubs Frankfurt – Goldene Bulle sowie Anwohnern und Geschäftsleuten zusammen, darunter auch dem Initiator Zoltan Akalay, Inhaber des Mühlberglädchens.

Geld für den Wiederaufbau

„Über unseren gemeinnützigen Förderverein möchten wir gerne Gelder für den Wiederaufbau des Goetheturms sammeln und können dann auch Spendenquittungen ausstellen“, erklärte Thomas Sittler, Präsident des Lions Clubs Frankfurt – Goldene Bulle.

Bilderstrecke Goetheturm in Flammen: Frankfurter Wahrzeichen abgebrannt

„Wir werden in unserer nächsten Sitzung am 3. November wahrscheinlich einen interfraktionellen Antrag stellen, den Goetheturm wieder originalgetreu aufzubauen“, ermutigte Thomas Murawski von der SPD im Ortsbeirat 5 und erklärte, sämtliche Planungen müssten vom Magistrat und den Stadtverordneten beschlossen werden, wodurch ein „schneller Architekturwettbewerb für einen neuen Turm“ ausgeschlossen sei.

In der Bürgerinitiative herrschte Konsens, dass der Goetheturm auf jeden Fall in gleicher Höhe und Grundform mit annähernd vergleichbaren Holzstrukturen errichtet werden soll. Wie berichtet wurde eine hundertprozentige Wiederherstellung des zerstörten Originals zunächst vom Baudezernat wegen des Brandschutzes und der Barrierefreiheit ausgeschlossen. Am Montag erklärte Schneider jedoch, die Bauaufsicht sei gesprächsbereit, da es sich beim Goetheturm um einen „Sonderbau“ und Aussichtsturm handele, der nicht zum dauerhaften Aufenthalt gedacht sei.

Bilderstrecke Rückblick: Das war der Frankfurter Goetheturm

Zunächst verständigte sich die Initiative auf die Forderung, möglichst den Originalzustand wiederherzustellen und dabei lediglich die Barrierefreiheit zu berücksichtigen, etwa durch einen separaten Aufzug. Doch dann wurden auch gegen diesen Zusatz Einwände erhoben. Es wäre strategisch günstiger, seine Ziele kurz und eindeutig zu bündeln, nötige Zusatzforderungen würden sich durch gesetzliche Auflagen in den Verhandlungen von alleine ergeben.

Niemand ist dagegen

„Die Aufnahme der Barrierefreiheit war bei unserem ersten Treffen noch Konsens“, gab Knut Dörfel von den Linken im Ortsbeirat 5 zu bedenken. Beschlossen wurde jedoch die Forderung, den Goetheturm „im Originalzustand wiederaufzubauen“. Dörfel hofft, dass die Barrierefreiheit wegen der gesetzlichen Bestimmungen trotzdem zur Anwendung kommt. „Natürlich ist niemand gegen die Barrierefreiheit, aber das ist dann Aufgabe der Politiker und Architekten“, erklärte Schecker. Die Bürgerinitiative wünscht sich, dass der Weihnachtsmarkt am Goetheturm und das Goetheturmfest auch während der Planungs- und Bauzeit weiter stattfinden.