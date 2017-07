Programm, Anfahrt, Parkplätze beim CSD: Alles, was Sie über den Christopher Street Day 2017 in Frankfurt wissen müssen

1. Das Programm des CSD 2017 in Frankfurt

Der 25. Christopher Street Day in Frankfurt wird groß gefeiert - von Freitagnachmittag bis Sonntagabend (14- bis 16. Juli).- Dasbietet an allen Tagen Speisen und Getränke sowie ein umfangreiches Showprogramm. Gefeiert wird am Freitag von 15 bis 1 uhr, am Samstag von 12 bis 1 Uhr und am Sonntag von 12 bis 22.30 Uhr. Unter anderem treten am Freitag die Liedermacherin Balu aus Gießen und Romy Politzki auf, am Samstag Pink Tiger und Elektra Pain und am Sonntag DJ Chris Wacup und DJane Miss Thunderpussy.- Auf deman der Großen Friedberger Straße stellen sich zahlreiche regionale und überregionale Gruppen vor. Außerdem gibt es einen kleinen Kunsthandwerksmarkt und eine Kulturbühne. Der Basar der Vielfalt lädt am Freitag von 15 bis 21 Uhr, am Samstag von 12 bis 20 Uhr und am Sonntag von 12 bis 20 Uhr zum Bummeln ein.- Dieist der traditionelle Höhepunkt des Festes. Sie beginnt am Samstag um 12 Uhr am Römerberg und endet gegen 14 Uhr an der Konstablerwache. Teilnehmer können sich ab 9 Uhr am Römerberg aufstellen.- Einefindet am Samstag um 18 Uhr vor der Hauptbühne auf der Konstablerwache statt.Für die CSD-Demo am Samstag (ca. 9 bis 15 Uhr) sind folgende Straßen ganz oder teilweise gesperrt: Römerberg, Braubachstraße, Domstraße, Hasengasse, Töngesgasse, Bleidenstraße, Kornmarkt, Weißadlergasse, Am Salzhaus, Roßmarkt, Große Eschenheimer Straße, Bleichstraße, Konrad-Adenauer-Straße/Konstablerwache, Battonstraße, Fahrgasse, Töngesgasse.Zentrum des Festes ist das Communityfest auf der Konstablerwache. Die hat Ihre eigene S- und U-Bahnhaltestelle, und - Sie ahnen es - die heißt. Alle S-Bahnen Richtung Frankfurt-Innenstadt fahren diese Haltestelle an, außerdem die U4 (vom Haupbtahnhof: Richtung Seckbacher Landstraße) und die U5 (vom Hauptbahnhof: Richtung Preungesheim).Eigens für den Christopher Street Day bietet die Stadt einan, das neben dem öffentlichen Nahverkehr auch Vergünstigungen für Kultur- und Freizeitangebote, Gastronomie und Shopping beinhaltet. Einzelkarten kosten 10,50 Euro für einen Tag und 15,50 Euro für zwei Tage; Gruppenkarten für maximal fünf Personen kosten 20,50 Euro für einen Tag und 30,50 Euro für zwei Tage. Mehr Infos: www.frankfurt-tourismus.de/frankfurtcard In der Nähe der Konstablerwache befinden sich die Parkhäuser "Konstabler" (Töngesgasse 8), "Konrard-Adenauer-Straße" (Konrad-Adenauer-Straße 15) und "Am Gericht" (Klapperfeldstraße 8). Alle drei sind durchgehend geöffnet; jede angefangene Stunde kostet 1 Euro.Übernachten in Frankfurt ist ausgesprochen einfach: Im Prinzip ist jedes Haus, das kein Wasserhäuschen ist, ein Hotel. Ein paar Hotels kooperieren aber mit den CSD-Veranstaltern und bieten Sonderpreise an:- The Westin Grand Frankfurt (Konrad-Adenauer-Straße 7)- NH Collection Frankfurt City (Vilbeler Straße 2)- Ibis Frankfurt City Messe (Leonardo-da-Vinci-Allee 40)- Ibis Frankfurt City West (Breitenbachstraße 7)