Am kommenden Wochenende findet zum zweiten Mal die deutsche Comic Con in Frankfurt statt. Comic-was? Wir klären auf.

1. Was ist die German Comic Con?

Die German Comic Con ist ein Ableger der etablierten amerikanischen Comic Con – eine Art riesiges Fantreffen mit den Schwerpunkten TV, Comics, Cosplay, Superhelden, Manga, Anime und Wrestling. Die US-Comic-Con gibt es seit 1970, mittlerweile zieht sie jährlich über hunderttausende Fans an. Besonders begehrt sind Fotos oder Autogramme der Promis, die man auf der Messe treffen kann.

2. Promis - ich bin ganz Ohr! Welche Stars kann ich am Wochenende in Frankfurt treffen?

Einige! Vor allem Fans von Science-Fiction-Filmen aus den 80er-Jahren dürfen sich freuen: Mit Robert Patrick (Terminator 2, Scorpion, Akte X), Rutger Hauer (Blade Runner, The Hitcher) und Michael Biehn (Terminator, Aliens) stehen gleich drei Stars dieser Jahre in Frankfurt auf der Bühne. Aber auch Serienstars sind angekündigt. So sollen zum Beispiel auch Jerome Flynn (Game of Thrones) und Jeremy Bulloch (Star Wars, Doctor Who und Robin Hood) auf der German Comic Con auftreten - eine ganze Reihe weiterer Schauspieler hat sich angekündigt.

Bild-Zoom Foto: Guillaume Horcajuelo (EPA) Schauspieler Jerome Flynn (u.a. "Game of Thrones"). Foto: dpa

3. Was ist das Besondere einer Comic Con Messe?

Viele Besucher schlüpfen in die Rolle ihres Lieblingscharakters und sind kostümiert. Nicht selten begegnet man einen furchteinflößenden Ork, der Hand in Hand mit einem süßen Anime-Mädchen um die Ecke schlendert. Es geht dabei vor allem um den Austausch mit Gleichgesinnten – wie endet die letzte "Game of Thrones"-Staffel? Wie findest du den neuen Marvel-Film?

Bild-Zoom Eine Cosplayerin auf der ersten deutschen Comic Con. Foto: dpa

4. Cool, jetzt weiß ich, was mich auf der Comic Con erwartet. Wer kommt sonst noch?

Filmliebhaber, Seriensuchties, Comicleser, Fantasiejunkies, Gamer, Marvelbegeisterte und, hoffentlich: ganz, ganz viele Cosplayer.

5. Da scheint ja wirklich für jeden was dabei zu sein. Was wird abseits von Stars und Cosplayern geboten?

Jede Menge! Vorträge von Schauspielern, Zeichnern und Synchronsprechern zu einzelnen Rollen und kommenden Neuerscheinungen. Berühmtheiten wie Manuel Straube (Synchronsprecher von Stewie Griffin) berichten von ihrer Arbeit im Tonstudio. Dabei können Besucher mit einem kostenpflichtigen Ticket Fotos und Autogramme von ihren Idolen sammeln. Meistens stellt sich dabei heraus, dass die Stars auch nur ganz „normale“ Menschen sind. Außerdem gibt es eine Shopping Area und im Entertainmentbereich können Besucher nachgebaute Filmkulissen bestaunen. In den vergangen Jahren wurde unter anderem der „eiserne Thron“ aus "Game of Thrones" ausgestellt. Workshops zu den unterschiedlichsten Themen bieten zusätzliche Abwechslung. Außerdem wird die neue Marvel-Serie „Marvel´s Runaways“ vorgestellt.

Bild-Zoom Foto: Yui Mok (PA Wire) Zwei Batman-Cosplayer auf einer Comic Con in London. Foto: dpa

6. Wo kann ich Tickets kaufen - und was kostet der Spaß?

Alle Tickets und Informationen findet auf der Website der German Comic Con.

7. Wann genau findet die German Comic Con in Frankfurt statt?

Die German Comic Con findet am Samstag, 5. Mai, von 10 Uhr – 18 Uhr und am Sonntag, 6. Mai, von 10 Uhr bis 17 Uhr in der Halle 4 der Messe Frankfurt statt. Besucher mit Early-Bird Tickets können jeweils eine Stunde früher die Messe betreten. (Einlass über Ludwig-Erhard-Anlage 1)