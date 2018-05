Eröffnung des Dom-Römer-Areals: Alles, was Sie über die neue Altstadt in Frankfurt wissen müssen

Heute ist es endlich soweit: die neue Altstadt wird eröffnet. Was die Frankfurter und Touristen dort erwartet und wie man überhaupt hinkommt: Hier erfahren Sie es.

Wann kann ich mich in der neuen Altstadt umsehen?

Die offizielle Eröffnung ist heute, 9. Mai. Von 14 Uhr an kann jeder die neue Altstadt betreten. Führungen werden ab Freitag angeboten.

Führungen starten ab Freitag Wer die neue Frankfurter Altstadt auf eigene Faust erkunden möchte, kann das heute ab14 Uhr tun, sollte aber mit großem Andrang rechnen. Ab Freitag, 11. clearing

Wo genau ist diese neue Altstadt denn und wie kommt man dorthin?

Am besten, man fährt zur U-Bahn-Station Römer und läuft dann vom Römer an der der Kunsthalle Schirn vorbei zur Straße Markt.

Muss man nach Frankfurt reisen, um einen ersten Eindruck der neuen Altstadt zu bekommen?

Nein, man kann sich auch erstmal mit diesen 360-Grad-Aufnahmen auf dem Hühnermarkt umsehen...

Stadtentwicklung 360-Grad: So sieht Frankfurts neue Altstadt aus Heute nehmen wir Sie mit in die Frankfurter Altstadt. Das Schmuckästchen zwischen Dom und Römer ist fast fertig. Gesellen Sie sich zu uns auf den Hühnermarkt und klettert mit aufs "Belvederche". Was das ist? Wir verraten es es Ihnen auf unserer 360-Grad-Tour. clearing

... oder uns beim Instagram-Fotospaziergang begleiten.

Instagram-Tour Frankfurt: So hübsch wird die Altstadt Wie präsentiert eine moderne Stadt den Fortschritt ihres rekonstruierten Altstadtkerns? Richtig, sie schnappt sich ein paar Social-Media-Nerds und läßt sie fleißig auf der Baustelle fotografieren. Das haben wir uns - ebenfalls waschechte Social-Media-Nerds natürlich - nicht entgehen lassen und festgestellt: ganz schön hübsch hier. clearing

Ist die neue Altstadt barrierefrei?

Mehr oder weniger. Bis auf das "Rote Haus" können alle Gebäude auch von Rollstuhlfahrern besucht werden. Häufig müssen sie dafür aber einen Nebeneingang nehmen oder sogar eine Rampe anfordern.

Gleichstellung Neue Altstadt: Kritik an Barrierefreiheit Die Frankfurter Behindertenarbeitsgemeinschaft (FBAG) ist unzufrieden. Aus ihrer Sicht hat die Stadt es verpasst, die Neue Altstadt konsequent barrierefrei zu gestalten. Die Dom-Römer GmbH findet die Kritik unfair: Schließlich erfüllten fast alle Gebäude die Anforderungen. clearing

Welche Geschäfte erwarten mich in der neuen Altstadt?

Der Schwerpunkt liegt bei Mode, Schmuck und Lebensmitteln - eine Buchhandlung fehlt.

Neue Altstadt Hüte, Abendmode und veganes Gebäck Wenige Monate vor der Fertigstellung der neuen Altstadt steht weitgehend fest, wie die 35 Häuser genutzt werden. Das Angebot in den Läden ist nicht nur auf Touristen zugeschnitten. clearing

Ist die neue Altstadt nur so ein Touristen-Ding, oder trifft man dort auch echte Frankfurter?

Die neue Altstadt ist kein Museum - wer wollte, konnte sich dort eine Wohnung kaufen. Auch Mieter können dort einziehen, sie müssen allerdings mit hoher Miete rechnen.

Dom-Römer-Areal Teure Mieten in der neuen Altstadt Endspurt auf der Baustelle zwischen Dom und Römerberg: Ende Mai fallen die Bauzäune, die Wohnungen werden bezogen. Die meisten werden von den Eigentümern selbst genutzt. Manche aber können gemietet werden – zu einem stolzen Preis. clearing

Die ersten Bewohner haben ihre neuen Quartiere bereits bezogen.

Eröffnung Erste Bewohner ziehen in die neue Altstadt ein Der Countdown läuft. In diesen Tagen werden Wohnungen abgenommen und Schlüssel übergeben. Und wenn heute die Bauzäune fallen, werden die ersten paar Dutzend neuen Altstadtbewohner ihre Wohnungen beziehen. Einer von ihnen ist August Heuser, ehemaliger Direktor des Dommuseums. clearing

Wie liefen die Bauarbeiten für die neue Altstadt ab?

Am Beispiel des "Goldenen Lämmchen" lässt sich nachvollziehen, wie aufwändig die detaillierten Nachbauten der historischen Gebäude waren.

Neue Frankfurter Altstadt So detailgetreu haben Zimmersleute das "Goldene ... Allmählich nimmt sie Gestalt an: die neue Frankfurter Altstadt. Für Ende des Jahres ist deren Fertigstellung geplant und langsam werden erste Glanzstücke des Großprojektes sichtbar. Für eines der aufwendigen Details mussten die Experten auf einen seltenen Baustoff zurückgreifen. clearing

Gab es früher schon mal ähnlich weitreichende Eingriffe in die Frankfurter Altstadt?

Konkrete Pläne zu Veränderungen in der Altstadt gab es bereits in der Ära von Oberbürgermeister Ludwig Landmann und Baudezernent Ernst May. Von den damals entstandenen Häusern sind allerdings nur noch wenige erhalten.

Frankfurt historisch Zukunft der Altstadt beschäftigte Frankfurter schon vor ... Die Frage nach der Zukunft der Frankfurter Altstadt beschäftigte Stadtplaner, Politiker und Architekten schon vor 100 Jahren. Im Symposion "Die Frankfurter Altstadt" beleuchteten Historiker vor allem die "Altstadtgesundung" ab 1933 und den Wiederaufbau nach 1945. clearing

Wie sah die Frankfurter Altstadt vor dem Krieg aus?

Momentaufnahmen zeigen das Areal zwischen Dom und Römer nach 1900 und vor Beginn der Planung für die neue Altstadt.

Frankfurt historisch Fotos: Die Altstadt im Wandel der Zeit Bald ist es soweit: Am 9. Mai werden nach vierjähriger Bauzeit die Zäune der neuen Altstadt abgebaut. Wir zeigen historische Fotos, die veranschaulichen, wie sich der Antlitz Frankfurts innerhalb des vergangenen Jahrhunderts verändert hat. clearing

Was bedeutet die neue Altstadt für den Tourismus in Frankfurt?

Das sagt der Frankfurter Tourismus-Chef Thomas Feda zur neuen Altstadt: "Die Altstadt ist eine wunderbare Brücke zwischen Alt und Neu. Für die Vermarktung von Frankfurt ist sie eine Sternstunde."

Dom-Römer-Areal Frankfurt Tourismus-Chef zur neuen Altstadt: "Eine Sternstunde für ... Am Mittwoch fallen am Dom-Römer-Areal die Bauzäune. Dann können nicht nur Frankfurter, sondern auch Touristen durch die neue Altstadt flanieren. Unser Reporter hat sich mit Tourismus-Chef Thomas Feda darüber unterhalten, warum Besucher aus aller Welt kommen sollten, um sich Frankfurts neueste Attraktion anzusehen. clearing

Auch ein Tourismusforscher sieht in der neuen Altstadt eine große Chance.

Interview Tourismusforscher sieht in der neuen Altstadt eine große ... Professor Harald Pechlaner von der Katholischen Universität Eichstätt forscht unter anderem zum Städtetourismus. Redakteurin Stefanie Wehr fragte ihn, wie die neue Altstadt den Frankfurtern erhalten bleiben kann, wenn sich nach deren Eröffnung im September der Touristenansturm in die Gassen ergießt. clearing