Frankfurter Buchmesse 2016: Alles, was Sie wissen sollten, wenn Sie zur Buchmesse wollen

Anreise

Bücherkauf auf der Messe

Ehrengast

Eintrittspreise

Hallenplan

Öffnungszeiten

Veranstaltungen in Frankfurt

Vom Hauptbahnhof ist die Messe in rund zehn Fußminuten zu erreichen. Oder man steigt in die U 4 bzw. S 3 bis S 6. Für Taxifahrer ist die Buchmesse nach wie vor die beste Einnahmequelle: Offenbar lassen sich Buchliebhaber am liebsten im Fonds eines Wagens chauffieren.Der Erwerb von Büchern ist nur am letzten Messetag (Sonntag) zum Ladenpreis möglich.Die Niederlande und Flandern ist diesjähriger Ehrengast der Buchmesse.Tageskarte für Erwachsene: 19 EuroKinder bis 14 Jahre (nur in Begleitung eines Erwachsenen): 13 EuroKinder bis einschließlich 6 Jahre: 0 EuroTageskarte ermäßigt: 13 EuroTageskarte Gruppen (ab 20 Personen): 16 EuroWochenendticket: 28 EuroFamilienkarte (2 Erw. + max. 3 Kinder unter 18 J.) 45 EuroEine Übersichtsgrafik, wo sich was auf der Messe befindet, sehen Sie hier 19., 20. und 21. Oktober von 9 bis 17.30 Uhr22. Oktober von 9 bis 18.30 Uhr23. Oktober von 9 bis 17.30 UhrDie Messe ist an den ersten drei Tagen nur für Fachpublikum zugänglich. Am Wochenende ist die Messe für alle Interessierten zugänglich.In Frankfurt finden anlässlich der Buchmesse viele Veranstaltungen rund ums Buch statt. Das Programm der Open Books liegt an vielen Plätzen aus oder ist im Internet abrufbar.