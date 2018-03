SPD-Oberbürgermeister Peter Feldmann hat die Wahl in Frankfurt gewonnen. CDU-Kandidatin Bernadette Weyland dagegen hat desaströs abgeschnitten. Hier finden Sie alle aktuellen Infos vom Wahlabend - Bericht, Kommentar, Blitz-Analyse und Karte.

Das Wichtigste in Kürze:

Peter Feldmann hat am Sonntag die Oberbürgermeister-Wahl in Frankfurt gewonnen. In der Stichwahl kam der SPD-Politiker auf 70,8 Prozent der Stimmen. Seine Herausforderin Bernadette Weyland (CDU) erreichte 29,2 Prozent der Stimmen. Damit bleibt Feldmann, der seit 2012 Oberbürgermeister der Stadt ist, für weitere sechs Jahre im Amt.

Warum hat Peter Feldmann so deutlich gewonnen? Die Blitz-Analyse :

Analyse 10 Gründe, warum Peter Feldmann die OB-Wahl in Frankfurt ... Peter Feldmann hat die OB-Wahl in Frankfurt gewonnen. Wir erklären, warum der SPD-Politiker und Amtsinhaber in der Wählergunst so deutlich vor seiner CDU-Herausforderin Bernadette Weyland liegt. clearing

Woran ist Bernadette Weyland gescheitert? Der Kommentar :

Kommentar Die Frankfurter CDU hat keine Strategie gegen Peter Feldmann Die Niederlage der CDU bei der OB-Wahl ist verheerend. Unions-Kandidatin Bernadette Weyland ist aber nicht alleine schuld: Ihre Partei hat ganz einfach keine Strategie gegen SPD-Oberbürgermeister Peter Feldmann. Das rächt sich. clearing

Wie verlief der Stichwahl-Tag? Der Liveticker :

OB-Wahl Live: Die OB-Stichwahl in Frankfurt Wer regiert Frankfurt? In der Stichwahl entscheiden die Wähler zwischen Amtsinhaber Peter Feldmann (SPD) und seiner Herausforderin Bernadette Weyland (CDU). Wir haben alle Nachrichten, Reaktionen und Analysen im Liveticker. clearing

Wie haben die Kandidaten in den Stadtteilen abgeschnitten? Die Karte :

Karte zur OB-Wahl So hat Frankfurt in der Oberbürgermeister-Wahl abgestimmt Die Sache ist ziemlich eindeutig: Peter Feldmann hat in sämtlichen Frankfurter Wahlbezirken die Nase vorn. Trotzdem gibt es ein paar interessante Unterschiede. clearing